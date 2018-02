NBA: Στα 92,85 εκατ. ευρώ τα έσοδα από το All Star Game

Για έκτη φορά, η πόλη του Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει το All Star Game, ραντεβού στο οποίο θα δώσει το «παρών» και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.



Ο αγώνας, θα μεταδοθεί σε 215 χώρες και σε 50 γλώσσες, κάτι που θα έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη του Λος Άντζελες, σχεδόν 116 εκατομμύρια δολάρια ή 92,85 εκατομμύρια ευρώ.



Είναι η 55η επέτειος από το πρώτο All Star Game που διεξήχθη στο Λος Άντζελες (1963). Περίπου 110.000 άνθρωποι αναμένεται να ταξιδέψουν στην αμερικανική μεγαλούπολη για το σπουδαίο παιχνίδι σύμφωνα με την Micronomics, ενώ έχουν γίνει 27.000 κρατήσεις στα ξενοδοχεία.



Όπως αναφέρεται, θα υπάρχουν έσοδα περίπου 26 εκατομμύρια δολάρια για την τοπική οικονομία, ενώ επιπλέον θα υπάρξουν έσοδα ύψους 90 εκατομμυρρίων δολαρίων από την εστίαση, το ποτό και την φιλοξενία επισκεπτών, σύμφωνα με τη μελέτη.



Συνολικά, 515 εκπρόσωποι διεθνών μέσων ενημέρωσης από 44 χώρες θα καλύψουν το All Star Game.