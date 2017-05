Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, άξιζε που ήταν εδώ»

Μπορεί η Φενέρμπαχτσε να επικράτησε σχετικά εύκολα του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό της Euroleague , ωστόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του απέναντι στους Πειραιώτες, στους οποίους έδωσε συγχαρητήρια.«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά ακόμη πιο χαρούμενος για τη Φενέρμπαχτσε που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, Αζίζ Γιλντιρίμ, που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω όπως θεωρώ σωστά. Αυτός ο τίτλος ανήκει σε όλους μέσα στην ομάδα, από τα γραφεία και το σταφ, μέχρι και τους παίκτες μου, στους οποίους ανήκει η δόξα. Έκαναν εξαιρετικό Final Four, ίσως με εξαίρεση σήμερα το δεύτερο δεκάλεπτο. Χαίρομαι που όλη η Κωνσταντινούπολη μιλούσε για το μπάσκετ και είμαστε σε μια μπασκετική πόλη. Η Φενέρ έχει εκατομμύρια φιλάθλους και τους ευχαριστώ. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα χωρίς οπαδούς. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική».«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ένας εξαιρετικός οργανισμός, άξιζε που ήταν εδώ και έπαιξε καλό μπάσκετ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς για μας. Περάσαμε δύο βράδια για να προετοιμάσουμε καλά αυτό το ματς».«Η ζωή συνεχίζεται. Οι παίκτες μου μπορούν να το γιορτάσουν, αλλά έχουμε τα play offs της Τουρκίας και θέλουμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας».«Ήταν απόφαση του προπονητή. Όλη η ζωή είναι έτσι. Πριν βγούμε σήμερα στο γήπεδο, είπα στους παίκτες μου πως είναι τελικός. Δεν θα ήταν κάτι που θα με έκανε πιο χαρούμενο από το να δώσω χρόνο σε όλους. Όμως δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Πρέπει να κάνεις το καλύτερο για την ομάδα σου. Η ομάδα είναι πιο σημαντική από κάθε παίκτη».Για τον ρόλο του Ούντο «Άξιζε το βραβείο του MVP. Ήταν εξαιρετικός και στα δύο ματς. Ο Έκπε δεν νοιάζεται τόσο να σκοράρει. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που εξαρτάται από το τι κάνει ο αντίπαλος. Η Ρεάλ εστίασε στους περιφερειακούς και ο Έκπε βρήκε ευκαιρίες να σκοράρει. Σήμερα ήταν διαφορετικά. Η προσφορά του ήταν εξαιρετική. Δεν θυμάμαι πολλούς παίκτες που να έχουν συγκέντρωση σαν του Γιούντο, σε άμυνα και επίθεση».«Του χρόνου το Final Four θα γίνει στη χώρα μου. Από τη στιγμή που θα τελειώσει η φετινή σεζόν θα προετοιμάσω την ομάδα μου για να είναι εκεί, στο Βελιγράδι».«Όλους, για όλους δουλέψαμε σκληρά. Θυμάσαι όλες τις δύσκολες στιγμές μέσα στη σεζόν. Θυμάμαι, για παράδειγμα, φέτος που χάσαμε με 36 πόντους από την Μπασκόνια. Τότε ο πρόεδρος είχε έρθει και μιλήσαμε για τα πάντα εκτός από το ματς. Όταν έχεις τέτοια εμπιστοσύνη όλα είναι διαφορετικά».«Η ομάδα είχε μεγάλες φιλοδοξίες και πετύχαμε το στόχο μας. Εγώ προσωπικά δεν κοιτάζω διαβατήρια. Κοιτάζω τους παίκτες και πόσες ώρες περνούν στο παρκέ. Έχουμε ταλαντούχους παίκτες, αλλά το μέλλον τους εξαρτάται περισσότερο από εκείνους παρά από μένα. Εγώ κάθε μέρα περνάω πολλές ώρες στη δουλειά, πάω στις 9 το πρωί και φεύγω στις 10 το βράδυ. Αν τους αρέσει το μπάσκετ μπορούν να προοδεύσουν, αλλιώς όχι».«Πριν την έναρξη της σεζόν κάποιοι προσπάθησαν να μας βάλουν πίεση επειδή το Final Four γινόταν στην Πόλη. Κανείς όμως δεν μπορεί να με πιέσει παραπάνω από τον εαυτό μου. Εγώ προσπάθησα να φτιάξω την καλύτερη ομάδα που μπορούσα. Τώρα είμαστε η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης».