Μοριέντες: «Η καρδιά μου είναι... λευκή»

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Φερνάντο Μοριέντες, ως επίσημος προσκεκλημένος της Heineken για τις εκδηλώσεις «City of Champions», στο πλαίσιο του τελικού του Champions League. Τρεις φορές κάτοχος του τροπαίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης (1998, 2000, 2002), ο Ισπανός έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα της Λίβερπουλ.



Μαδριλένος από τα 20 χρόνια του, ήταν φυσιολογικό στις δηλώσεις του να... ομολογήσει ότι «... η καρδιά μου είναι λευκή» ευχήθηκε ωστόσο καλή επιτυχία και στους «Κόκκινους» ενόψει του τελικού (26/5) του Κιέβου. Οι δηλώσεις του:



«Είναι ένα ιδιαίτερο ματς για μένα γιατί έχω παίξει και για τις δύο ομάδες. Η καρδιά μου είναι λευκή, βέβαια, αλλά εύχομαι ό,τι καλύτερο και στη Λίβερπουλ. Περιμένω ένα ανοιχτό ματς και πολλά γκολ, καθώς και οι δύο διαθέτουν παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, με κορυφαίους τον Ρονάλντο και τον Σαλάχ. Η Λίβερπουλ είναι ομάδα με 5 τρόπαια στη συλλογή της, συνεπώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αουτσάιντερ. Ομως το παράδοξο είναι πως όταν στο γήπεδο μπαίνει η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι πάντα φαβορί ανεξαρτήτως αντιπάλου. Ίσως μόνο όταν αγωνίζεται με τη Μπαρτσελόνα να μην ισχύει αυτό, επειδή είναι οι δύο μεγάλες ομάδες της ίδιας χώρας.



Η Ελλάδα είναι φανταστική. Έχω έλθει πολλές φορές εδώ για να αγωνιστώ ως αντίπαλος με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, αλλά και με την εθνική Ισπανίας».



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Skyfall, στην περιοχή του Παναθηναϊκού Σταδίου. Ο Μοριέντες μαζί με τον Κριστιάν Καρεμπέ, τον έτερο «πρέσβη» του τελικού, θα λάβουν μέρος και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του τριημέρου, που θα κορυφωθούν το βράδυ του Σαββάτου. Περίπου 200 καλεσμένοι της Heineken θα παρακολουθήσουν το βράδυ του Σαββάτου τον τελικό του Champions League στο περιστύλιο του Ζαππείου και μαζί τους οι Μοριέντες, Καρεμπέ στην... επανεμφάνισή τους σε τελικό μετά από 20 χρόνια. Το 1998 ήταν αμφότεροι στην αρχική ενδεκάδα της «Βασίλισσας» που νίκησε 1-0 τη Γιουβέντους στο Αμστερνταμ και κατέκτησε το πιο πολύτιμο τρόπαιο σε διασυλλογικό επίπεδο, για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας «Χρυσής Εποχής» της Ρεάλ.



«Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τη Heineken μας αρέσει να βάζουμε δημιουργικότητα και πάθος σε ό,τι κάνουμε. Έτσι και φέτος, με το "City of Champions", φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στους τυχερούς φιλοξενούμενούς μας μια ανεπανάληπτη εμπειρία στην πραγματική πόλη των πρωταθλητών, την Αθήνα!», τόνισε παράλληλα ο διευθυντής Marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Λοράν Ντελμουλί.



Η Έλλη Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «City of Champions ως μεγάλη ευκαιρία «... προώθησης της Ελλάδας ως δημοφιλούς προορισμού μέσα από την προβολή της τόσο από τα παραδοσιακά ΜΜΕ, όσο και από τα social media παγκοσμίως. Οι τυχεροί συμμετέχοντες θα λειτουργήσουν ως θετικοί πρεσβευτές της χώρας μας και της Αθήνας, που τοποθετείται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου γεγονότος!».