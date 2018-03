George Clooney: «Με κάνετε υπερήφανο για τη χώρα μου»

«Με κάνετε, ξανά, υπερήφανο για τη χώρα μου. Σας ευχαριστώ». Με αυτή τη φράση έκλεισε το γράμμα του ο George Clooney προς τους μαθητές του λυκείου στο Πάρκλαντ, οι οποίοι αντιδρώντας στους φόνους συμμαθητών τους από ριπές που εξαπέλυσε οργισμένος νεαρός μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, τέθηκαν επικεφαλής κίνησης για τερματισμό της ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.Το γράμμα δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Παρασκευής της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, μία ημέρα πριν τη διαδήλωση «March for Our Lives» στην Ουάσινγκτον.«Συγχαρητήρια για την απίστευτη δουλειά που εσείς και όλοι οι συμμαθητές σας κάνετε για να καταστήσετε τη χώρα ένα πιο ασφαλές μέρος» έγραψε ο George Clooney. «Η Amal κι εγώ είμαστε 100% στο πλάι σας και θα διαδηλώσουμε στην Ουάσινγκτον, στις 24 (σ.σ. ναι, διαδήλωσαν), αλλά πιστεύουμε πάρα πολύ ότι αυτή είναι η δική σας διαδήλωση. Η δική σας στιγμή» συνέχιζε το γράμμα.Περισσότερα στο govastileto.gr