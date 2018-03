Με το ντοκιμαντέρ «Steven Tyler: Out on a Limb» ανοίγει η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάσβιλ

Το ντοκιμαντέρ «Steven Tyler: Out on a Limb» επιλέχθηκε ως η ταινία με την οποία θα ανοίξει η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάσβιλ στις 10 Μαΐου.Η 10η Μαΐου επίσης ανακηρύχθηκε «Ημέρα του Steven Tyler» από τον δήμαρχο της Νάσβιλ, Ντέιβιντ Μπρίλεϊ. Επιπλέον, ο Τάιλερ θα εμφανιστεί με το συγκρότημα «The Loving Mary Band at The Woods» που εδρεύει στην πρωτεύουσα της αμερικανικής πολιτείας Τενεσί, στο Fontanel στις 12 Μαΐου.«Η πόλη Νάσβιλ είναι ένα βασικό κομμάτι του μουσικού μου ταξιδιού και είχε μια σημαντική θέση στην καριέρα μου. Έτσι αυτή η αναγνώρισή μου από την πόλη είναι μια τεράστια τιμή» δήλωσε ο Τάιλερ, σύμφωνα με το «Variety».Περισσότερα στο govastileto.gr