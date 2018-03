Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος βρέθηκε για ακόμη μία Παρασκευή στα παρασκήνια του «Dancing with the Stars» προκειμένου να απολαύσει τη σύντροφό του on stage, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που ήταν εκεί.