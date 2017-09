Απέκτησε τον Κλιάντονι Έρλι η ΑΕΚ

Τον Κλιάντονι Έρλι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Νιου Γιορκ Νικς απέκτησε η ΑΕΚ. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο με την Ένωση για ένα χρόνο.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η ΑΕK B.C. ανακοινώνει, ότι υπέγραψε σήμερα (02/09) συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» ο Κλιαντόνι Έρλι.



Ο Αμερικανός φόργουορντ συμφώνησε για συνεργασία ενός χρόνου.



Βιογραφικό



Ο Κλιαντόνι Έρλι γεννήθηκε στις 17 Απριλίου του 1991 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και έχει ύψος 2μ.03.



Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Λύκειο του Pine Bush στη Νέα Υόρκη, ενώ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Wichita State στο Κάνσας. Στις 26 Ιουνίου 2014 επιλέχθηκε στο νούμερο 34 του 2ου γύρου του NBA Draft από τους New York Knicks.



Τη σεζόν 2014 – 2015 ο Έρλι πήρε μέρος σε 39 αγώνες με τους New York Knicks έχοντας 5,4 πόντους και 2,5 ριμπάουντ μέσο όρο. Στις 25 Μαρτίου του 2015 πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση με τους Νεοϋορκέζους με αντίπαλο τους Los Angeles Clippers, όπου σημείωσε 18 πόντους με 4 ριμπάουντ.



Τη σεζόν 2015-2016 αγωνίστηκε σε 17 ματς με τους New York Knicks, ενώ παράλληλα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής και στην θυγατρική ομάδα, Westchester Knicks, στο NBA D-League.



Στις 21 Δεκεμβρίου του 2016 έγινε ανταλλαγή και πήρε μεταγραφή στους Santa Cruz Warriors, όπου σε 16 αγώνες είχε 9,2 πόντους και 3,9 ριμπάουντ μέσο όρο.»