Επίσημα στον Άρη ο Μπρεντ Πέτγουεϊ

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπρεντ Πέτγουεϊ. Ο 32χρονος φόργουορντ (2,05μ.) υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους «κίτρινους» και αποτελεί τον τρίτο ξένο της ομάδας μετά τους Γουίβερ και Μόραντ.



Η ανακοίνωση:



«Η ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. ανακοινώνει την απόκτηση του Brent Petway. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.



Ο ύψους 2.05μ. «Air Georgia» (απέκτησε το εν λόγω προσωνύμιο για την ικανότητά του στα καρφώματα) γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 1985 και φοίτησε στο Griffin High School (για δύο χρόνια, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα), το Eagle’s Landing High School και το Union Grove High School (από ένα χρόνο).



Η κολεγιακή καριέρα του περιλάμβανε τέσσερα χρόνια στο University of Michigan (2003-2007), με το οποίο κέρδισε τον τίτλο στην περιφέρεια της NIT, το 2004. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, μέτρησε 6.8 πόντους, 5.9 ριμπάουντς και 1.5 κοψίματα ανά αγώνα.



Το καλοκαίρι του 2007 συμμετείχε στο training camp των Portland Trail Blazers και ολοκλήρωσε τη σεζόν στους Idaho Stampede της D-League, με 7.2 πόντους, 3.8 ριμπάουντς 1.3 ασίστς και 1.5 κοψίματα ανά αγώνα. Μετά από ένα πέρασμα από τους Memphis Grizzlies, στο summer league του 2008, επέστρεψε στους Idaho Stampede, για τη σεζόν 2008-09, όπου είχε 10.2 πόντους, 4.1 ριμπάουντς, 1.3 ασίστς και 2.2 κοψίματα κατά μέσο όρο.



Το 2009 συμμετείχε στο summer league με τη φανέλα των Toronto Raptors (5.6π., 2.0ρ., 1.4κοψ.) και στη συνέχεια ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ηλυσιακού, με τον οποίο είχε 10.8 πόντους, 5.7 ριμπάουντς και 2.1 κοψίματα. Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2009-10 στη Γαλλία και την JA Vichy (8.4π., 4.2ρ., 1.3κοψ.) και την επόμενη περίοδο ήταν μέλος στους Harlem Globetrotters.



Το 2011 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ρεθύμνου. Την πρώτη χρονιά (2011-12) μέτρησε 12.0 πόντους, 4.8 ριμπάουντς και 1.3 κοψίματα ανά αγώνα και τη δεύτερη (2012-13) 13.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντς και 2.4 κοψίματα.



Οι εμφανίσεις του, του χάρισαν διετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Την περίοδο 2013-14 είχε 6.3 πόντους και 3.5 ριμπάουντς, ενώ την επόμενη (2014-15) μέτρησε 6.2 πόντους και 4.5 ριμπάουντς.



Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο με την ιταλική Dinamo Sassari, όπου σε 41 αγώνες είχε 4.0 πόντους και 3.2 ριμπάουντς. Πέρυσι (2016-17), αγωνίστηκε στην τουρκική Pinar Karsiyaka και σε 49 αγώνες είχε 4.0 πόντους και 2.8 ριμπάουντς ανά αγώνα.



Οι διακρίσεις του



* Το 2008 κέρδισε το πρωτάθλημα στην D-League και τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο ALL Star Game.



* Το 2009 αναδείχτηκε καλύτερος αμυντικός της D-League.



* Το 2013 κέρδισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στο ελληνικό All Star Game και τον διαγωνισμό καρφωμάτων.



* Το 2015 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας με τη φανέλα του Ολυμπιακού».