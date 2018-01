Γιαννάκης: «Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις και συναισθήματα»

Τρεις εβδομάδες έμειναν μέχρι το μεγάλο ραντεβού στην Πάτρα για τη διεξαγωγή του All Star Game ’18 με τον πρόεδρο του ΣΕΠΚ, Παναγιώτη Γιαννάκη να στέκεται στα μηνύματα μιας τέτοιας διοργάνωσης, όπως είναι η ενότητα, που τόσο χρειάζεται η κοινωνία μας.



Ο πρόεδρος του συνδέσμου των προπονητών, έχει στο παρελθόν συμμετέχει σε All Star Game τόσο ως παίκτης όσο και ως κόουτς και μετά οκτώ παρουσίες (οι πέντε στους πάγκους) γνωρίζει πως: «είναι μία διοργάνωση που δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις και συναισθήματα σε όσους το παρακολουθούν».



Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών για μία ακόμα χρονιά στέκεται αρωγός στη διοργάνωση, ενώ στο περιθώριο του All Star Game ’18 o ΣΕΠΚ Σεμινάριο θα διοργανώσει σεμινάριο προπονητικής στην Πάτρα.



- Το All Star Game επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια, πιστεύεται πως είναι μία διοργάνωση που είχε λείψει από το ελληνικό μπάσκετ;

«Είναι μία διοργάνωση που είχε λείψει πάρα πολύ από το ελληνικό μπάσκετ αλλά και γενικότερα από την ελληνική κοινωνία. Το All Star Game είναι μία διοργάνωση που δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις και συναισθήματα σε όσους το παρακολουθούν και είναι ένας πόλος έλξης για μικρούς, μεγάλους και για ανθρώπους που δεν είναι τόσο κοντά στο άθλημα. Αυτό από μόνο του, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να γίνει και πάλι μία διοργάνωση που δεν θα βγαίνει από την ετήσια ατζέντα μας».



- Πέρα από το θέαμα που προσφέρουν οι αστέρες του ελληνικού πρωταθλήματος ποια μηνύματα περνούν μέσα από το All Star Game;

«Πολλές φορές έχω αναφέρει ότι ο αθλητισμός πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για να ξεπεράσει η ελληνική κοινωνία τις δυσκολίες που περνάει. Αν η ενότητα που υπάρχει στο All Star Game βρει ανταπόκριση και στην καθημερινότητα μας, τότε αρκετά από τα προβλήματα θα ξεπεραστούν γιατί η ομοψυχία είναι σημαντικό συστατικό.



Στο All Star Game δεν υπάρχουν αντίπαλοι και χρώματα. Είναι όλοι μαζί και μοναδικό στόχο έχουν να περάσουν καλά, να το διασκεδάσουν και να χαρεί ο κόσμος με αυτό που βλέπει. Προπονητές και παίκτες δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα και είμαστε μόνο αντίπαλοι -κι όχι εχθροί- για τα 40 λεπτά του αγώνα».



- Η Πάτρα έχει αποδείξει και το παρελθόν πως είναι μια φιλόξενη πόλη για το θεσμό. Τι είναι αυτό που περιμένετε να δείτε φέτος;

«Έχω πει πολλές φορές ότι η Πάτρα για κάθε μπασκετικό είναι μία σημαντική πόλη γιατί έχει παλμό μπασκετικό. Οι Πατρινοί αγαπάνε το άθλημα όσο λίγοι και στηρίζουν τις ομάδες τους ανεξάρτητα από κατηγορίες κι αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος ότι στο All Star Game θα γεμίσουν το γήπεδο και θα δώσουν ένα υπέροχο χρώμα σε μία διοργάνωση που επιστρέφει με στόχο να μείνει».



- Οι προπονητές πως βιώνουν τη συμμετοχή τους σε μία τέτοια γιορτή;

«Σε όποια δραστηριότητα γίνεται για το καλό του αθλήματος, οι προπονητές είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Για όλους τους προπονητές είναι χαρά η συμμετοχή τους σε ένα All Star Game γιατί αφήνουν για λίγες στιγμές στην άκρη τη μεγάλη πίεση που καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν και δείχνουν μία άλλη πλευρά τους. Η δουλειά του προπονητή πέφτει εύκολα θύμα κριτικής, όμως εδώ είναι μία γιορτή. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο της επιμορφωτικής του δράσης, θα διοργανώσει την Παρασκευή και το Σάββατο Σεμινάριο προπονητικής στην πόλη της Πάτρας».



- Πιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο;

«Η αγάπη του κόσμου είναι γνωστή, όμως τους καλώ να έρθουν στο γήπεδο, να περάσουν καλά, να το ευχαριστηθούν και να δουν γιατί το μπάσκετ είναι μέρος στο DNA του Έλληνα. Είναι μία γιορτή κι ελπίζω όλοι να το διασκεδάσουν και να το δουν ως μία όμορφη ευκαιρία να ξεφύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας».