Παπαμακάριος: «Έλειψε πολύ το All Star Game»

Έπειτα από τέσσερα χρόνια το All Star Game επιστρέφει με τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ να φιλοξενείται στην Πάτρα και το «Δ. Τόφαλος» στις 10 και 11 Φεβρουαρίου.



Όπως συμβαίνει από την πρώτη διοργάνωση All Stra Game στην Ελλάδα, ο σύνδεσμος των αθλητών, ο ΠΣΑΚ αποτελεί τον συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, με τους αθλητές να αποτελούν τους πρωταγωνιστές.



«Έλειψε πολύ, όχι μόνο σε εμάς τους παίκτες αλλά και στους φιλάθλους» σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΣΑΚ, Μανόλης Παπαμακάριος που είναι ξεκάθαρος πως αυτές οι εκδηλώσεις φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά στο άθλημα.



- Μετά από τέσσερα χρόνια το All Star Game'18 παίρνει και πάλι τη θέση του στο καλαντάρι του ελληνικού μπάσκετ. Θεωρείς πως είναι ένας θεσμός που έλειψε όλα αυτά τα χρόνια;

«Σίγουρα έλειψε πολύ, όχι μόνο σε εμάς τους παίκτες αλλά και στους φιλάθλους. Πραγματικά, πολλές φορές με συναντούσαν παιδιά στο δρόμο και με ρωτούσαν αν θα ξαναγίνει ALL STAR. Είναι μια γιορτή, με τη συμμετοχή των κορυφαίων. Το πιο σημαντικό ωστόσο, είναι το γεγονός, ότι γίνεται στην επαρχία. Είναι μια απόφαση που είχε παρθεί πριν μερικά χρόνια και δεν αλλάζει. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις φέρνουν τον κόσμο στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Κι επειδή αυτό είναι αλυσίδα, όσο πιο πολλά παιδιά έρθουν στο χώρο του μπάσκετ, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ανάγκη να δημιουργηθούν νέα γήπεδα στην Ελλάδα, οπότε, το μπάσκετ θα προοδεύσει».



- Τόσο μέσα από τους αγώνες όσο και μέσα από τις παράλληλες δράσεις ποιο είναι το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι αθλητές;

«Τα μηνύματα είναι πολλά. Ο αθλητισμός είναι ευχαρίστηση, διασκέδαση, είναι υγεία, είναι πειθαρχία, είναι υγιής ανταγωνισμός και κοινωνικοποίηση. Οι παίκτες, ήταν, είναι και θα παραμείνουν ενωμένοι. Και όταν λειτουργείς ως ομάδα, η επιτυχία έρχεται πιο εύκολα. Όλες οι δράσεις μας, βοηθούν στην ανάπτυξη του αθλήματος που υπηρετούμε και αγαπάμε. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε, η αγάπη γι' αυτό που κάνουμε, ξεπερνάει όλα τα εμπόδια».



- Ο κόσμος και φέτος δείχνει πως έχει επιστρέψει στα γήπεδα. Η επιλογή της Πάτρας, μιας πόλης που έχει παράδοση στο μπάσκετ πόσο μπορεί να βοηθήσει το All Star Game '18;

«Όλες οι δράσεις των φορέων του μπάσκετ και οι επιτυχίες, κυρίως των μικρών εθνικών ομάδων, έχουν φέρει και πάλι τον κόσμο στα γήπεδα. Η επαρχία έχει δυναμώσει. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Η επιλογή της Πάτρας ήταν η καλύτερη στην παρούσα φάση. Η Πάτρα κατ' αρχήν έχει ιστορία στο χώρο του μπάσκετ, μάλιστα χαρακτηρίζεται και μπασκετόπολη. Ειδικά εφέτος, υπάρχουν άνθρωποι στην Πάτρα που έχουν επενδύσει πολλά. Επειδή έχει 4 χρόνια να γίνει ALL STAR, θεωρώ πως ο κόσμος το περιμένει με μεγάλη αγωνία και θα το ευχαριστηθεί».



- Οι παίκτες παρουσιάζονται πάντα πιο χαλαροί και ελεύθεροι και αυτό βοηθά ακόμα περισσότερο στο θέαμα. Το απολαμβάνουν κι εκείνοι το ίδιο;

«Πάντα είναι χαλαροί οι παίκτες διότι πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή. Φυσικά και βοηθάει στο θέαμα η χαλαρότητα των παικτών και το απολαμβάνουμε όλοι. Όμως, εξίσου σημαντικό για τους φιλάθλους, είναι το γεγονός, πώς έρχονται πιο κοντά στους παίκτες. Στα επίσημα παιχνίδια των πρωταθλημάτων, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, όχι γιατί δεν θέλουμε αλλά γιατί δεν μπορούμε».



- Η ψηφοφορία είναι ήδη σε εξέλιξη. Θέλεις να πεις κάτι στον κόσμο;

«Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, πώς ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί το All Star Game '18. Δεύτερον, προτείνω σε όλους τους φιλάθλους να ψηφίσουν, για να δουν τους αγαπημένους τους παίκτες. Η ψήφος δείχνει την αγάπη του κόσμου για το μπάσκετ. Είναι η φωνή των φιλάθλων και όσο πιο δυνατά φωνάξουν, τόσο θα παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Όλοι μαζί για το καλό του μπάσκετ».



Πηγή: ΕΣΑΚΕ