Ετοιμάζεται για το Hall of Fame ο Ντίνο Ράτζα

Ακόμη ένας σπουδαίος Ευρωπαίος ετοιμάζεται να εισέλθει στην... αιωνιότητα του μπάσκετ και να γίνει «αθάνατος». Ο λόγος για τον Ντίνο Ράτζα, το όνομα του οποίου ξεχωρίζει μεταξύ των Στιβ Νας, Τζέισον Κιντ, Ρέι Άλεν, Μόρις Τσικς, Γκραντ Χιλ, Τίνα Τόμπσον, Τσαρλς Ντρέσελ, Ροντ Θορν, Ρικ Ουέλτς, Όρα Μέι Ουάσινγκτον, Τσαρλς Σκοτ και Κέιτι Σμιθ, που αποτελούν την κλάση του 2018 στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.



Στα 51 του χρόνια, ο Κροάτης, ο οποίος έλαμψε και στα ελληνικά παρκέ με τις φανέλες των «αιωνίων» (Παναθηναϊκός: 1997-99, Ολυμπιακός: 2000-01), είναι έτοιμος να λάβει την καθολική αναγνώριση με την ένταξη του στο πάνθεον των κορυφαίων του μπάσκετ.



Ο Ράτζα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους σέντερ που επιχείρησε το υπερατλαντικό ταξίδι για το ΝΒΑ, ξεχώρισε με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς (1993-97), έχοντας μέσο όρο 16.7 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.3 κοψίματα ανά 32.6 λεπτά συμμετοχής. Έπαιξε σε 224 αγώνες, ενώ κορυφαία του χρονιά ήταν αυτή της σεζόν 1995-96, με μέσο όρο 19.7 πόντους, 9.8 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.5 κοψίματα ανά 37.4 λεπτά.



Βέβαια, το όνομα του είχε κάνει ήδη τον απαραίτητο... κρότο στα ευρωπαϊκά παρκέ, κατακτώντας -back to back- τίτλους με την Γιουγκοπλάστικα στο Κύπελλο Πρωταθλητριών (νυν Euroleague: 1988-89, 1989-1990). Στην τροπαιοθήκη του, ξεχωρίζουν επίσης και οι εξής τίτλοι με την πρώην γιουγκοσλαβική ομάδα: 1 Κύπελλο Κόρατς (1991-92), 3 πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας (1987?88, 1988?89, 1989?90) και 1 Κύπελλο (1989-1990).



Επίσης, με τον Παναθηναϊκό πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα Ελλάδας (1997?98, 1998?99), ενώ στην Κροατία κατέκτησε και 2 Κύπελλα (1 με Ζαντάρ: 1999-2000 και 1 με Τσιμπόνα: 2001-02).



Τέλος, το όνομα του είναι μεταξύ των 50 κορυφαίων παικτών της FIBA και της Euroleague, ενώ μεταξύ άλλων έχει κερδίσει τις εξής διακρίσεις:



- MVP του Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1989)

- Στη δεύτερη καλύτερη ρούκι πεντάδα του ΝΒΑ (1994)

- MVP των τελικών της Α1 Ανδρών (1998)

- MVP του Final Four του Κυπέλλου Κροατίας (2000)

- Πρώτος σκόρερ του Final Four του Κυπέλλου Κροατίας (2000)



Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Ντίνο Ράτζα έχει κατακτήσει με πρώην Γιουγκοσλαβία και Κροατία:



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

- Ασημένιο στη Σεούλ το 1988 - Γιουγκοσλαβία

- Ασημένιο στη Βαρκελώνη το 1992 - Κροατία



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

- Χρυσό μετάλλιο στην Αργεντινή το 1990 - Γιουγκοσλαβία

- Χάλκινο μετάλλιο στον Καναδά το 1994 - Κροατία



ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ

- Χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα το 1987 - Γιουγκοσλαβία

- Χρυσό μετάλλιο στη Γιουγκοσλαβία το 1989 - Γιουγκοσλαβία

- Χρυσό μετάλλιο στην Ιταλία το 1991 - Γιουγκοσλαβία

- Χάλκινο μετάλλιο στη Γερμανία το 1993 - Κροατία

- Χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα το 1995 - Κροατία