Έτοιμος για το Hall of Fame o Γκάλης

Σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο το όνομα του Νίκου Γκάλη θα βρίσκεται και επίσημα στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ο ζωντανός θρύλος του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται στο Σπρινγκφιλντ της Μασαχουσέτης, εκεί όπου αύριο το βράδυ το δει το όνομα του να φιγουράρει μεταξύ των κορυφαίων στην ιστορία του παγκοσμίου μπάσκετ.



«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και εκπροσωπώ την Ελλάδα», είπε σε σημερινή εκδήλωση πριν την τελετή ο «γκάνγκστερ», ο οποίος βρίσκεται στην τάξη του 2017 μετά από επτά διαδοχικές χρονιές που ήταν υποψήφιος για το Μουσείο του παγκόσμιου μπάσκετ και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας στο Naismith Hall of Fame.



Υπενθυμίζεται ότι την τάξη του 2017 απαρτίζουν εκτός του Γκάλη, που είναι ήδη μέλος του Hall of Fame της FIBA από το 2007, οι Τρέισι Μακ Γκρέιντι, Μπιλ Σελφ, Ρεμπέκα Λόμπο, Μάφετ ΜακΓκρόου, Ρόμπερτ Χιουζ, Τζέρι Κράουζ, Τζορτζ ΜακΓκίνις, Τομ Γιάρνστεντ, Ζακ Κλέιτον και Μάνι Τζάκσον.