Μπάσκετ: Το Final-4 του Κυπέλλου Γυναικών

Η συνέντευξη Τύπου του 18ου Final Four Κυπέλλου Γυναικών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου στις 15.00 στην αίθουσα Τύπου του ΔΑΚ Γλυφάδας.



Το «παρών» θα δώσουν οι προπονητές και οι αρχηγοί των τεσσάρων ομάδων που έχουν προκριθεί: Της Νίκης Λευκάδας, του Πανιωνίου, του Πρωτέα Βούλας και του Ολυμπιακού. To Final Four θα διεξαχθεί 24-26/3 στο ΚΓ «Μάκης Λιούγκας».



Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών



Παρασκευή 24 Μαρτίου

16.00 Νίκη Λευκάδας-Πανιώνιος

19.00 Πρωτέας Β.-Ολυμπιακός



Κυριακή 26 Μαρτίου

12.00 Μικρός Τελικός

15.00 Τελικός