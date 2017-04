Ο Νίκος Γκάλης για την ένταξή του στο Hall of Fame: Παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Περηφάνια και τιμή για την είσοδό του στο Hall of Fame νιώθει ο Νίκος Γκάλης ενώ σε μήνυμά του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook δηλώνει ότι το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη στα ελληνικά: «Το να ανήκω στην "Αίθουσα της Δόξας" του Μπάσκετ είναι ύψιστη τιμή. Το να βρίσκομαι στις καρδιές του κόσμου είναι η μεγαλύτερη χαρά. Ευχαριστώ όλους αυτούς που βρέθηκαν στο πλάι μου στο ταξίδι της καριέρας μου και τους νιώθω δίπλα μου μέχρι και σήμερα. Η ένταξή μου στο Hall of Fame αποτελεί ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η αγάπη του κόσμου είναι η πραγματικότητα που μοιάζει με όνειρο».Το ξεχωριστό μήνυμά του στα αγγλικά: «Μεγαλώνοντας στη Γιούνιον Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ και πετυχαίνοντας τους πρώτους μου πόντους στα ανοιχτά γήπεδα και φτάνοντας τώρα να είμαι μέλος του Hall of Fame είναι ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες που ήταν δίπλα μου στη διάρκεια της καριέρας μου. Νιώθω τιμή και περηφάνια».