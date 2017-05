Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ο Σπανούλης»

Tον αμέριστο σεβασμό του στον Ολυμπιακό εξέφρασε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τυπου για τον μεγάλο τελικό της Euroleague, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη.



«Έχω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό γιατί είναι πάντα παρών και ξέρει πώς να παίζει στο Final Four. Έχει καλό κλίμα στην ομάδα, καλή διοίκηση και πολύ κόσμο πίσω του. Αξίζει να είναι εδώ, γιατί δουλεύει εξαιρετικά. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, ειδικά στον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Δεν είναι εύκολο να είσαι σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ζοτς, ο οποίος τόνισε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ο Σπανούλης.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου:



-για την πρόκριση στον τελικό: «Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε στον τελικό. Δουλέψαμε πολύ σκληρά και οι παίκτες μου ήταν πολύ συγκεντρωμένοι και έδειξαν ό,τι είχαν μέσα τους. Η διεξαγωγή του Final Four εδώ είναι έξτρα κίνητρο, αλλά όπου κι αν παίζεις πρέπει να το βλέπεις το ίδιο και να το απολαμβάνεις. Εύχομαι να απολαύσουν τον τελικό και οι φίλαθλοι».



-για τα πολλά παιχνίδια που έχει παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό: «Δεν έχει να κάνει με την ιστορία. Αντιμετωπίζουμε τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ μεγάλο ματς. Έχω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό γιατί είναι πάντα παρών και ξέρει πώς να παίζει στο Final Four. Έχει καλό κλίμα στην ομάδα, καλή διοίκηση και πολύ κόσμο πίσω του. Συμφωνώ πως είμαστε σε πολύ καλή φόρμα, αλλά ένας τελικός είναι ιδιαίτερος και θα είναι πολύ δύσκολος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να δει κάποιος τον τελικό και να απολαύσει μπάσκετ».



-για τον περιορισμό του Σπανούλη και τη σχέση τους: «Πριν τον ημιτελικό προσπάθησα να προετοιμάσω την ομάδα μου να σταματήσει τον Γιουλ, αλλά έβαλε 28 πόντους. Δεν έχει σημασία να σταματήσεις έναν παίκτη, αλλά όλη την ομάδα. Δεν σκέφτομαι κάποιον συγκεκριμένο παίκτη, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα. Αν δείτε στην κανονική περίοδο και τώρα, ο Ολυμπιακός πολλές φορές επέστρεψε στο ματς και νίκησε με τους παίκτες που δεν θεωρούνται βασικοί. Αυτό δείχνει χαρακτήρα ομάδας. Πρέπει να προσέξουμε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού».



-για το πού θα κριθεί το ματς: «Όλα έχουν σημασία, όλες οι λεπτομέρειες. Οι παίκτες κρίνουν έναν αγώνα και πιστεύω πως η συγκέντρωση για 40 λεπτά είναι το κλειδί. Χαίρομαι που οι παίκτες μου έχουν τέτοια συγκέντρωση».



-για τις πολλές παρουσίες του στον τελικό και τις ομάδες που διεκδικούν τον πρώτο τους τίτλο:

«Παίζουμε σε αυτό το Final Four με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Η Φενέρμπαχτσε προσπαθεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουμε ότι έχουμε ποιότητα, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι σε δύο σερί τελικούς. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία».



-για την παρουσία στον τελικό δύο ομάδων που ήταν πέμπτη και τρίτη αντίστοιχα: «Ίσως πρέπει να απολογηθούμε που είμαστε στον τελικό (γέλια). Έτσι είναι η Ευρωλίγκα. Μακάρι κάποια μέρα να φτάσουμε το ΝΒΑ. Εδώ όμως, στην Ευρώπη, όλα τα ματς είναι δύσκολα και πρέπει να δουλέψεις σκληρά όλη τη σεζόν».



-για το ήρεμο κλίμα στα αποδυτήρια μετά τη νίκη στον ημιτελικό: «Οι παίκτες μου και όλοι στην ομάδα είναι αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουν ότι το κρίσιμο ματς είναι αύριο. Δεν υπήρχε λόγος να πανηγυρίσουμε. Κάναμε ένα καλό ματς απέναντι στη Ρεάλ, αλλά όπως είπε και ο Πρίντεζης δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς πριν τον τελικό».



-για το αν βλέπει στο χαρακτήρα και τις αρχές του Ολυμπιακού κάτι από τον εαυτό του και τον δικό του Παναθηναϊκό: «Είναι μια μεγάλη ομάδα, ένας μεγάλος οργανισμός και αξίζει να είναι εδώ, γιατί δουλεύει εξαιρετικά. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, ειδικά στον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Δεν είναι εύκολο να είσαι σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό».



-για το πώς νιώθει που παίζει ξανά σε τελικό στην Πόλη: «Έχω καλές αναμνήσεις από εκείνον τον τελικό με την Παρτιζάν, αλλά σημασία έχει το σήμερα πλέον».



-για το αν είναι ίδιος με τον πρώτο του τελικό πριν από 25 χρόνια: «Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες μου να δείτε (γέλια). Μιλώντας για το μπάσκετ, παραμένω διψασμένος και ενθουσιασμένος πριν το Final Four».