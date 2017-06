Πλούσιο θέαμα στο Antetokounbros Εvent στο ΟΑΚΑ

Με την Εθνική του 2005 να επικρατεί 92-91 των Antetokounbros & Friends ολοκληρώθηκε το μπασκετικό event στο ΟΑΚΑ. Το ματς που θύμισε All Star Game χάρισε πολλές συγκινήσεις, θέαμα και χαμόγελα.Ο Δημήτρης Διαμαντίδης αποθεώθηκε, ενώ χειροκροτήθηκαν έντονα οι Πρίντεζης, Παπαλουκάς, Χατζηβρέττας, Ντικούδης, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης, Παπαδόπουλος και Κακιούζης.H ομάδα των Antetokounbros είχε τους Σερμαντίνι και Χάινς στη σύνθεση της, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Θανάσης που πέτυχε 27 και άφησε στους 25 τον Γιάννη.Όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ πήραν δώρα, συμμετείχαν σε διαγωνισμούς και γέμισαν μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι με σύνθημα: We are all bros! (σ.σ. είμαστε όλοι αδέρφια!).36-36, 67-53, 82-76, 92-91Γαρμπής 2, Γκίκας, Παναγιωτίδης 3, Τρικαλιώτης, Σαλούστρος 4, Ντιφαντής 8, Κωτσόπουλος, Σερμαντίνι 12, Καμπερίδης, Χάινς 10, Γιάννης Αντετοκούνμπο 25, Θανάσης Αντετοκούνμπο 27.Παπαλουκάς 10, Χατζηβρέττας 12, Ντικούδης 8, Τσαρτσαρής 11, Διαμαντίδης 8, Παπαδόπουλος 20, Κακιούζης 4, Πρίντεζης 21.