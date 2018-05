Το NBA Basketball School Camp Greece για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

To NBA και η Fourteen Pro, μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης αθλητικών project με έδρα τη Ελλάδα, ανακοινώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έναρξη του NBA Basketball School Camp Greece, που θα πραγματοποιηθεί στο Deree – The American College of Greece στην Αθήνα. Το πρόγραμμα του NBA θα αποτελείται από δύο περιόδους, 02-06 Ιουλίου και 09-13 Ιουλίου και απευθύνεται σε νέους αθλητές, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6-18 ετών.



“Είμαστε πολύ περήφανοι για τη συνεργασία μας, με το ΝΒΑ. Ως Πρεσβευτής του ΝΒΑ σκοπός μου είναι να παρακινήσω τους νέους να ασχοληθούν με το μπάσκετ και να τους εμπνεύσω να μάθουν, να παίξουν και να απολαύσουν το παιχνίδι. Ενισχύοντας την παρουσία του ΝΒΑ στην Ελλάδα και την Ευρώπη, βασική μου επιδίωξη είναι να χτιστούν οι απαραίτητες γέφυρες μέσω των δραστηριοτήτων μας για τη νέα γενιά αθλητών και φιλάθλων. Είναι τιμή μου να συμμετέχω στις προσπάθειες του ΝΒΑ για την ανάπτυξη του μπάσκετ διεθνώς και είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική του να εργαστώ για το σκοπό αυτό. Όραμά μας είναι να αναπτύξουμε το παιχνίδι, να εμφυσήσουμε στα νέα παιδιά μια νοοτροπία προσέγγισης προσανατολισμένη στο ΝΒΑ και να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ του ΝΒΑ και των μελλοντικών γενιών αθλητών και φιλάθλων στην Ελλάδα.” δήλωσε ο Ευθύμης Ρεντζιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Fourteen Prο.



“Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με την Fourteen Pro και που θα φέρουμε το πρόγραμμα του NBA Basketball School στην Αθήνα, δήλωσε ο Neal Meyer, Vice President of Basketball Operations, Europe and Middle East. “Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία που θα εμπνεύσει τους νέους Έλληνες αθλητές να βρεθούν στο NBA Basketball School Camp και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο μπάσκετ με έμπειρους προπονητές σε ένα μοναδικό περιβάλλον.”



Το πρόγραμμα του NBA Basketball School, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους παίκτες, τους γονείς, τους προπονητές και τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία της πρόοδού και της βελτίωσης των νεαρών αθλητών. Έχει αναπτυχθεί από την ελίτ ομάδα ανάπτυξης του NBA σε συνεργασία με ενεργούς και πρώην προπονητές NBA, πρώην παίκτες του ΝΒΑ και ειδικούς στην ανάπτυξη παικτών. Το πρόγραμμα παρέχει ασκήσεις εντός γηπέδου, ασκήσεις δύναμης και φυσικής κατάστασης, και εκπαίδευση μπάσκετ για νέους αθλητές ηλικίας 6-18 ετών, ενώ εφαρμόζεται από εγχώριους προπονητές που συνεργάζονται απευθείας με το εξειδικευμένο προσωπικό του ΝΒΑ ανά τον κόσμο.



Τον Απρίλιο του 2017, το NBA ξεκίνησε το NBA Basketball School, ένα δίκτυο προγραμμάτων ανάπτυξης μπάσκετ με δίδακτρα για αγόρια και κορίτσια εκτός των ΗΠΑ, ηλικίας 6-18 ετών. Τα NBA Basketball Schools ξεκίνησαν στη Βομβάη, το Νέο Δελχί, στη Πούνε και το Πουντζάμπ της Ινδίας.



Οι fans στην Ελλάδα μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το NBA στο NBA.com/Greece, τον επίσημο online προορισμό του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, στο Facebook (NBA Hellas) και στο Twitter (@NBAHellas). Οι fans μπορούν επίσης να κάνουν λήψη της εφαρμογής NBA για ειδήσεις, ενημερώσεις, βαθμολογίες, στατιστικά, χρονοδιαγράμματα, βίντεο και πολλά άλλα.