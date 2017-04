«Το Nick The Greek θα ακουστεί ξανά»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών μέσω ανακοίνωσης συνεχάρη τον Νίκο Γκάλη για την είσοδό του στο «Hall Of Fame».



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Τεράστια τιμή για το ελληνικό μπάσκετ και κυρίως για τον Νίκο Γκάλη, αποτελεί η επιλογή του στο Hall Of Fame του ΝΒΑ.



Η τάξη του 2017, θα έχει τον δικό μας, τον έναν και μοναδικό Νίκο Γκάλη, ο οποίος για πολλούς θεωρείται ως ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών στη χώρα μας και ένας απο τους καλύτερους στην Ευρώπη.



Το «Nick The Greek» θα γραφτεί και πάλι, θα ακουστεί ξανά στην άλλη άκρη του αλλαντικού και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών αισθάνεται για μια ακόμη φορά υπερηφάνεια.



Το ελληνικό μπάσκετ, ήταν, είναι και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή…».