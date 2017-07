Ανακοίνωσε ΜακΛιν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζαμέλ ΜακΛιν. Ο Αμερικανός σέντερ, που επιλέχθηκε από τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κεμ Μπιρτς.



Αναλυτικά:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Τζαμέλ ΜακΛιν.



Ο Αμερικανός σέντερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τη νέα σεζόν.



Το who is who του Τζαμέλ ΜακΛιν



Hμ. Γεν.: 18/04/1988



Τοπ. Γεν.: Μπρούκλιν (ΗΠΑ)



Ύψος: 2.03



Πρ. Ομάδες: Tulsa (2006-2007), Xavier (2008-2011), Μούρθια (2012-2014), Leuven Bears (2011-2012), Telenet Oostende (2012), Telekom Bonn (2013-2014), Alba Berlin (2014-2015), Armani Jeans Milano (2015-2017).



Ομαδικές διακρίσεις



- Πρωταθλητής Ιταλίας (2016) με την Αρμάνι Τζινς Μιλάνο



- Κυπελλούχος Ιταλίας (2016-2017) με την Αρμάνι Τζινς Μιλάνο



- Κάτοχος σούπερ Καπ Ιταλίας (2016)



Ατομικές διακρίσεις



- ΜVP του γερμανικού πρωταθλήματος το 2015 με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου



- Μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος το 2015 με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου».