Ανακοίνωσε Μπράιαν Ρόμπερτς ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μπράιαν Ρόμπερτς και πρόσθεσε ακόμα ένα κομμάτι στο… παζλ του ρόστερ που χτίζεις για την ερχόμενη σεζόν. Ο 32χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ που αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς υπέγραψε συμβόλαιο δυο χρόνων με τους «ερυθρόλευκους».«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Μπράιαν Ρόμπερτς.Ο Αμερικανός πλέι μέικερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τα επόμενα δύο χρόνια.Το who is who του Μπράιαν ΡόμπερτςHμ. Γεν.: 03/12/1985Τοπ. Γεν.: Τολέδο, Οχάιο (ΗΠΑ)Ύψος: 1.88Πρ. Ομάδες: Hapoel Galil Gilboa (2008-2009), Brose Baskets (2009-2012), New Orleans Hornets/Pelicans (2012-2014), Charlotte Hornets (2014-2016), Portland Trail Blazers (2016), Charlotte Hornets (2016).Διακρίσεις- Πρωταθλητής Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ.- Κυπελλούχος Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ».