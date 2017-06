Ανακοίνωσε Στρέλνιεκς ο Ολυμπιακός

Την απόκτηση του Γιάνις Στρέλνιεκς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Λετονός γκαρντ, που είναι 27 ετών, αγωνιζόταν από το 2014 στη Μπάμπεργκ και συμφώνησε για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.



Στο γερμανικό πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 10,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ, σουτάροντας με ποσοστό 44,7% στα τρίποντα, ενώ σε 22 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είχε αντίστοιχα 11,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ, με 45,9% έξω από τα 6,75μ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:



«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Γιάνις Στρέλνιεκς.



Ο Λετονός γκαρντ ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (21/6) και ώρα 20:45 στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια.



Το who is who του Γιάνις Στρέλνιεκς

Hμ. Γεν.: 01/09/1989

Τοπ. Γεν.: Τάλσι (Λετονία)

Ύψος: 1.91

Πρ. Ομάδες: Ventspils (2007-2011), Spartak Saint Petersburg (2011-2013), Budivelnik Kiev (2013-2014), Brose Bamberg (2014-2017).



Διακρίσεις

- Τρία πρωταθλήματα Γερμανίας με τη Μπάμπεργκ (2015, 2016,2017)

- Ένα πρωτάθλημα Λετονίας με τη Βεντσπιλς (2009)

- Ένα πρωτάθλημα Ουκρανίας με τη Μπουντιβέλνικ (2014)

- Χάλκινο μετάλλιο με την εθνική Λετονίας στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων του 2007 στην Ισπανία».