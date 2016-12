Ανακοίνωσε τον Γουότερς ο Ολυμπιακός

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης μεταγραφής ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντόμινικ Γουότερς.



Ο Αμερικανός άσος, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Κολοσσό Ρόδου και Άρη, προορίζεται για να καλύψει το κενό του Χάκετ, ο οποίος έχει τεθεί νοκ-άουτ, λόγω τραυματισμού.



Η ανακοίνωση: «H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Dominic Wayne Waters».



To who is who του Dominic Wayne Waters



Hμ. Γεν.: 28/09/1986

Τοπ. Γεν.: Oregon (USA)

Ύψος: 1.85



Πρ. Ομάδες: Portland Showtime (2010), VOO Verviers-Pepinster (2010-2011), Liege Basket (2011-2012), Union Olympija (2012), Hapoel Holon (2012-2013), Basquet Manresa (2013-2014), Oliver Baskets (2014), Grand Rapids Drive (2014), Κολοσσός Ρόδου (2014-2015), Άρης (2015-2016), Pallacanestro Cantu (2016).



Τα στατιστικά του στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Καντού



Αγ. Π. 2π. 3π. Βολ. Ρ. Ασ. Κλ. Κοψ.

9 131 (14.6) 39/86 (45.4%) 12/30 (40%) 17/19 (89.5%) 23 (2.6) 68 (7.6) 10 (1.1) 5 (0.6)