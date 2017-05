Οι 7+1 τελικοί του Ολυμπιακού

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι το zougla.gr έκανε ένα flash back στους επτά προηγούμενους τελικούς των Πειραιωτών, που το τέλος τριών εξ αυτών βρήκαν την ελληνική ομάδα να πανηγυρίζει την κούπα με τα μεγάλα... αυτιά.

Τελ Αβίβ, Σαραγόσα, Ρώμη, Παρίσι, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο, Μαδρίτη και πάλι επιστροφή στην Πόλη.Αυτοί είναι οι προορισμοί του... πολυταξιδεμένου σε τελικούς της Euroleague, Ολυμπιακού, ο οποίος απόψε στις 21.00 (ΕΡΤ2-ΝΟVA 1) θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του απέναντι στην «οικοδέσποινα» Φενέρμπαχτσε.Οι «ερυθρολευκοι» έχοντας πια φάει με τα... κουτάλι παιχνίδια που έκριναν κούπα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, φιλοδοξούν στον 8ο τελικό της ιστορίας τους να πετύχουν το ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την επιστροφή τους στον θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μετά από τέσσερα χρόνια.Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι το zougla.gr έκανε ένα flash back στους επτά προηγούμενους τελικούς των Πειραιωτών, που το τέλος τριών εξ αυτών βρήκαν την ελληνική ομάδα να πανηγυρίζει την κούπα με τα μεγάλα... αυτιάΟ Ολυμπιακός δεν έκανε καθόλου καλό «ποδαρικό» σε τελικούς της Euroleague. Και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο έχασε την κούπα η ομάδα του Πειραιά ήταν τέτοιος που ο τελικός του Τελ Αβίβ έχει χαρακτηριστεί «καταραμένος».Το συγκρότημα του Γιάννη Ιωαννίδη καταφέρνει στον ημιτελικό να ξεπεράσει τον σκόπελο του Παναθηναϊκού με 77-72, στον αλλήστου μνήμης πρώτο ελληνικό «εμφύλιο» σε φάιναλ φορ της συγκεκριμένης διοργάνωσης.Πριν τον τελικό ο προπονητής του Ολυμπιακού διερρήγνυε τα ιμάτια του ότι η Μπανταλόνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα μπορούσε να του βάλει 60 στον μεγάλο τελικό.Και όντως δικαιώθηκε. Πέτυχε 59, με τη μόνη διαφορά ότι οι ερυθρόλευκοι σημείωσαν σε αυτό το παιχνίδι δύο λιγότερους χάνοντας κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια τους το τρόπαιο.Στον αγώνα, οι δυο ομάδες πορεύτηκαν έως το ημίχρονο σε αρκετά ισορροπημένο τέμπο, με το σκορ στο 20’ να είναι 33-33.Ο Ζάρκο Πάσπαλι έχοντας ήδη 15 πόντους από το πρώτο ημίχρονο προαλειφόταν για… ήρωας μίας ξεχωριστής βραδιάς για τον σύλλογο.Εντούτοις στο δεύτερο μέρος ο Σέρβος όχι μόνο «σίγησε» αλλά ήταν άστοχος και από τη γραμμή των βολών στο τέλος, με αποτέλεσμα να γίνει ο μοιραίος για την ομάδα του.Τελικά, το τρίποντο του Τόμπσον διαμόρφωσε το τελικό 59-57 και ανέβασε τη Μπανταλόνα στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης, «χαρίζοντας» στον Ομπράντοβιτς το δεύτερο τρόπαιο της καριέρας του.Ρ. Τζοφρέσα 4, Βιγιακάμπα 16, Σμιθ 6, Φ. Μαρτίνεθ 17, Τόμπσον 9, Τ. Τζοφρέσα 5, Μοράλες 2.Τόμιτς 10, Μπακατσιάς 2, Πάσπαλι 15, Φασούλας 2, Τάρπλεϊ 12, Σιγάλας 14, Σταμάτης, Τάρλατς 2.Ένα χρόνο αργότερα, στη Σαραγόσα το σκηνικό ήταν ακριβώς το ίδιο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και πάλι να αφήσει εκτός του μεγάλου τελικού τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας των «πράσινων» με 58-52.Ο μεγάλος Έντι Τζόνσον «καθάρισε» για τους Πειραιώτες, οι οποίοι για να κατακτούσαν το ευρωπαϊκό μπασκετικό Έβερεστ θα έπρεπε να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, που έπαιζε εντός των τειχών, έχοντας στον πάγκο της τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ως πρώτο «βιολί» τον τεράστιο Αρβίντας Σαμπόνις.Στον μεγάλο τελικό ο παλαίμαχος πλέον Λιθουανός αστέρας μπαίνει αφιονισμένος και κάνει... σμπαράλια την άμυνα των Πειραιωτών, τελειώνοντας το ματς με 23 πόντους.Ο Λιθουανός παραδίδει μαθήματα υψηλού μπασκετικού I.Q. Παίζει τη θέση όπως κανένας άλλος στο πλανήτη και οι Τάρλατς - Φασούλας μοιάζουν παιδαρέλια μπροστά του.Ο Σαμπόνις στο 17ο λεπτό υποπίπτει στο τρίτο φάουλ και στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι έχει έρθει η ώρα για το come back. Εντούτοις οι ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να πλησιάσουν στο σκορ τη «βασίλισσα».Όταν δε το κάνουν, μειώνοντας στους επτά πόντους με δύο λεπτά να απομένουν, μετά το εύστοχο τρίποντο του -μέτριου σε εκείνο το παιχνίδι -Έντι Τζόνσον το συγκρότημα του «Ζοτς» βρίσκει τον τρόπο να φτάσει στη νίκη, που του χάρισε το τρόπαιο.Αντούνεθ 12 (2/3δ., 0/1τρ., 8/11β., 4ρ., 4ασ.), Σάντος 7, Γκαρθία-Κολ 2, Αρλάουκας 16 (8/21δ., 4ρ., 3ασ., 2κλ.), Σαμπόνις 23 (6/9δ., 2/2τρ., 5/6β., 7ρ., 2κλ.), Λάσα 1, Καργκόλ 6, Αντ. Μαρτίν 6 (6ρ.).Τόμιτς 3, Τζόνσον 9 (2/9δ., 1/5τρ., 2/2β., 5ρ., 5λ., 2ασ), Σιγάλας 10 (3/7δ., 0/1τρ., 4/10β., 9ρ.), Φασούλας (6ρ.), Μπακατσιάς 2, Νάκιτς 15 (3/6δ., 1/2τρ., 6/7β.), Τάρλατς 7 (5ρ.).Φτάνουμε λοιπόν στο 1997. Το φάιναλ φορ διεξάγεται στη Ρώμη, η οποία έμελλε να αποδειχθεί τυχερή για τον Ολυμπιακό. Ευτυχώς για την ομάδα του Πειραιά σε αυτον τον τελικό δεν θα είχε απέναντί του τον κακό του «δαίμονα», τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που στο Τελ Αβίβ και στη Σαραγόσα της είχε στερήσει το πρώτο του ευρωπαϊκό.Η ομάδα του Ντούσαν Ιβκοβιτς, η οποία είχε βρεθεί νωρίτερα στη… δίνη του κυκλώνα για αρκετά αρνητικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, καταφέρνοντας ωστόσο να κάνει ένα εκπληκτικό ντεμαράζ, αντιμετωπίζει στον μεγάλο τελικό την Μπαρτσελόνα.Έχοντας αποκλείσει στον ημιτελικό την Ολίμπια οι Πειραιώτες στο μπρα-ντε-φερ με τους Καταλανούς που διεξάγεται στην Palaeur» καταφέρνουν αυτό που δεν είχαν καταφέρει μέχρι τότε, και το οποίο είχε πετύχει έναν χρόνο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός με την αλλήστου μνήμης τάπα του Βράνκοβιτς στο Παρίσι.Στον μεγάλο τελικό μαγική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντέιβιντ Ρίβερς, ο οποίος με 26 πόντους έσπρωξε τον Ολυμπιακό προς την μπασκετική κορυφή της Ευρώπης, με τους Τάρλατς - Παπανικολάου (11 πόντοι αμφότεροι) και Τόμιτς (9π.) να αποδεικνύονται άξιοι συμπαραστάτες του στη νίκη με 73-58 των ερυθρόλευκων.Μπακατσιάς 1, Σιγάλας 7, Παπανικολάου 11, Γαλακτερός, Νάκιτς, Φασούλας 6, Τόμιτς 9, Tάρλατς 11, Βελπ 2, Ρίβερς 26.Χιμένεθ 16, Γιοφρέσα 9, Εστεγέρ 3, Ρίβας 6, Αντρέου 2, Φερνάντεθ, Τζόρτζεβιτς 6, Μπος, Ντουένας 2, Καρνισόβας 14.Έπρεπε να περάσουν 13 χρόνια για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να φτάσει σε μεγάλο τελικό του Final Four. Αντίπαλός και πάλι, όπως το 1997, το 2010 είναι η Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά όχι στη Ρώμη αλλά στο Παρίσι.Έχοντας νικήσει με 83-80 την Παρτιζάν η ομάδα του Πειραιά, της οποίας ηγούνται διοικητικά πλέον οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο και ονειρεύεται τη δεύτερη ευρωπαϊκή της κούπα.Τα όνειρα όμως των ερυθρόλευκων, που είχαν στο ρόστερ τους παίκτες με την προσωπικότητα των Παπαλουκα, Τσίλντρες και Κλέιζα, δεν ήταν γραφτό να βγουν αληθινά αυτή τη φορά.Οι περίπου 7.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μετατρέψει σε... ΣΕΦ το «Μπερσί» στον τελικό με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο στον τελικό η ομάδα του Γιαννάκη δείχνει να μην μπορεί να ανακόψει τον Ναβάρο, τον Μάικλ και τους υπόλοιπους σταρ των Καταλανών του Τσάβι Πασκουάλ.Οι «μπλαουγκράνα» έχουν σταθερά το προβάδισμα πάνω από τους 10 πόντους στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και ουσιαστικά χωρίς να απειληθούν σε κανένα σημείο του αγώνα φτάνουν στο τελικό 86-68.28-19, 47-36, 64-50, 86-68Μπαζίλε 6(2), Τρίας, Ρούμπιο 9(1τρ, 5λ), Λάκοβιτς, Ναβάρο 21(4τρ, 5ρ, 3ασ), Βάσκεθ 6, Ντονγκ 7, Μόρις 8(1), Σάδα 7(1τρ, 3ασ), Λόρμπεκ 8(2), Μάικλ 14(1τρ, 5ρ, 3κλ), Γκριμάου: Παπαλουκάς 12(6/6δ, 3ασ), Πεν, Τσίλντρες 15(3/5τρ, 6ρ), Βούισιτς 2, Βασιλόπουλος, Μπουρούσης 9(1τρ, 5ρ), Χαλπερίν, Κλέιζα 13(1τρ, 4λ), Μαυροκεφαλίδης 1, Μπέβερλι, Τεόντοσιτς 10(2τρ, 3ασ), Σχορτσανίτης 6Δύο χρόνια μετά το φάιναλ φορ του Παρισιού ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε φάιναλ φορ. Το «ερυθρόλευκο» τσάρτερ… προσγειώνεται αυτή τη φορά στο αεροδρομιο της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Στον ημιτελικό τα «τρομερά μωρά» του Ιβκοβιτς αποκλείουν την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας των Καταλανών με 68-64. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κούπα της Euroleague.Στον τελικό η πλάστιγγα φέρεται ότι έχει γείρει ολοκληρωτικά υπέρ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται κυριολεκτικά στα... σχοινιά. Στο 28΄η διαφορά έχει εκτοξευτεί στους 19 πόντους υπέρ των Ρώσων, που φαίνεται να περιμένουν απλά τη λήξη του ματς για να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης.Η «αρκούδα» ωστόσο αυτό που ακολούθησε δεν μπορούσε να το φανταστεί ούτε στους χειρότερους εφιάλτες της, καθώς έμελλε να είναι το... θύμα στη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης.Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, ο οποίος είχε επιστρέψει στον πάγκο της ελληνικής ομάδας για να την επαναφέρει στην κορυφή, όπως συνέβη και το 1997, νικάει κατά κράτος τον Καζλάουσας στην «σκακιέρα» του ματς και με άμυνα για σεμινάριο οι Πειραιώτες κρατούν την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στους 8 πόντους στην κρίσιμη τελευταία περίοδο.Στον επίλογο του ματς ο «Σοφός» εμπιστεύεται ένα κοντό σχήμα με τους Μάντζαρη, Κέσελ, Σλούκα, Χάινς και Πρίντεζη και δικαιώνεται μέχρι... κεραίας, καθώς η ομάδα το με επιμέρους σκορ 12-2 έχει βρεθεί στο 36' σε απόσταση αναπνοής (55-52). ΄Στα 9'' πριν τη λήξη και με το σκορ 61-60 υπέρ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Σπανούλης κάνει φάουλ στον Σισκάουσκας με τον Λιθουανό να αστοχεί και στις 2 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών... Ο Λαρισαίος γκαρντ τρέχει στον αιφνιδιασμό. Αποδέκτης της μπάλας γίνεται ο Πρίντεζης, ο οποίος διαμορφώνει το τελικό 62-61, με το πιο κρίσιμο «πεταχτάρι» της καριέρας του.10-7, 34-20, 53-40, 61-62Τεόντοσιτς 15 (4), Λαβρίνοβιτς 5, Σισκάουσκας 8, Κρστιτς 11, Κιριλένκο 12 (1), Βορόνοβ, Βοροντσέβιτς, Σβεντ 3, Καούν 2, Χριάπα 3 (1), Γκόρντον 2.: Χάινς, Άντιτς 7, Σπανούλης 15 (2), Ντόρσεϊ, Κέσελ 3 (1), Παπαδόπουλος, Πρίντεζης 12, Παπανικολάου 18 (3), Μάντζαρης 3 (1), Σλούκας 4 (1), Λο.Επόμενη στάση για τον Ολυμπιακό αποτελεί το Λονδίνο, όπου εκεί η ομάδα του Μπαρτζώκα (διαδέχτηκε τον Ίβκοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών) αποδεικνύεται… εγγλέζα στο νέο ραντεβού που έχει με την ιστορία της.Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός καταφέρνει να στείλει για ακόμη μία φορά στο... καναβάτσο την ΤΣΣΚΑ, νικώντας την με 69-52 και πλέον προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό.Απέναντί του είχε τη Ρεαλ, η οποία μπήκε στον τελικό φουριόζα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να βγάλουν το συμπέρασμα ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν θα έχουν καμία τύχη σε αυτό το παιχνίδι.Μηδένα προ του… Σπανούλη μακάριζε όμως. Κι αυτό γιατί ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο εφιαλτικό δεκάλεπτο παίρνει μπρος και με τον Killer Bill στην επανάληψη να κάνει «πράματα και θάματα» στο παρκέ (είχε 22 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο), πυροβολώντας κατά ρυπάς έξω από τη γραμμή των 6.75μ., παίρνει την πολυπόθητη νίκη.Μάλιστα καταφέρνει με αυτόν τον τιτλο να κάνει το back to back, γράφοντας ιστορία καθώς μέχρι και σήμερα είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που το έχει πετύχει.Θα πρέπει να σημειωθεί παράλληλα ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν πήραν το ματς στηριζόμενοι στην άμυνά τους, όπως πριν ένα χρόνο, αλλά κατέκτησαν την κούπα, παίζοντας διαστημικό μπάσκετ και έχοντας φιλοδωρήσει την ομάδα του Λάσο με…100αρα (100-88).10-27, 37-41, 61-61, 100-88: Χάινς 12(5ρ, 3ασ), Λο 20(1), Άντιτς 10(1τρ, 6ρ), Σπανούλης 22(5/9τρ, 4ασ), Περπέρογλου 10(2), Σερμαντίνι 3, Σλούκας 11, Πάουελ 2, Πρίντεζης 5, Παπανικολάου 5, ΚατσίβεληςΝτρέιπερ, Φερνάντεθ 21(3/6τρ), Σουάρεθ 5, Ρέγες 4, Μίροτιτς 7(1), Ροντρίγκεθ 17, Μπέγκιτς 6, Κάρολ 5(1), Γιουγ 14(4/8τρ, 4ασ), Σλότερ 9Ο Ολυμπιακός έχοντας νικήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και έχοντας μετατρέψει σε πελατειακές τις σχέσεις του με τους Ρωσους (σ.σ.: αυτή ήταν η τρίτη του νίκη στα ισάριθμα ανταμώματα του σε φάιναλ φορ με την «αρκούδα», πριν το φετινό στην Πόλη), προκρινεται στον μεγάλο τελικό.Στόχος του φυσικά είναι να «ράψει» το 4ο αστέρι στη φανέλα του ωστόσο το έργο του είναι εξαιρετικά δύσκολο αφενός γιατι απέναντί του έχει τη Ρεάλ με την υπεροπλία στο ρόστερ της και αφετέρου διότι, όπως θα συμβεί και στην Τουρκία, έχει το κοινό με το μέρος της η βασίλισσα, δεδομένου ότι το φάιναλ φορ διεξαγόταν στη Μαδρίτη.Πάντως τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για τους Πειραιώτες στον τελικό, καθώς τα λάθη, η αστοχία στα τρίποντα και στις βολές και τα πολλά χαμένα ριμπάουντ γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ των Μαδριλένων.Οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα πήγαν άσχημα στην άμυνα, δεδομένου ότι απέναντί τους είχαν την υπερηχητική «βασίλισσα», ωστόσο επιθετικά δεν τράβηξαν με αποτέλεσμα η βασίλισσα να πανηγυρίσει το 9ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της και το πρώτο μετά τον τελικό του 1995 στη Σαραγόσα.Μεγάλη συμβολή στη νίκη της Ρεάλ είχε ο Κάρολ, ο οποίος στο τρίτο δεκάλεπτο, κι αφού η ομάδα του Σφαιρόπουλου είχε κάνει το come back στο παιχνίδι, κατάφερε με 11 προσωπικούς του πόντους -και 16 συνολικά- να αλλάξει το μομέντουμ.MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Νοτσιόνι, οποίος σε 23 λεπτά είχε 12 πόντους (1/3δ., 2/3τρ., 4/4β.), 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 ασίστ και 2 μπλοκ.Από τον Ολυμπιακό ο Λοτζέσκι ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, 11 πρόσθεσε ο Πρίντεζης, ενώ ο Σπανούλης έμεινε στους 3.15-19, 35-28, 53-46, 78-59: Ρίβερς 5 (1), Φερνάντεθ 7 (1), Νοσιόνι 12 (2), Καμπάτσο, Ματσιούλις 9 (2), Ρέγες 2, Ροντρίγκεθ 11 (1), Αγιόν 2, Κάρολ 16 (4), Γιουλ 12 (2), Μπουρούσης, Σλότερ 2.Πέτγουεϊ 2, Χάντερ 10, Ντάνστον 4, Σπανούλης 3, Παπαπέτρου, Σλούκας 10 (2), Πρίντεζης 11, Αγραβάνης, Μάντζαρης 1, Λαφαγέτ 1, Ντάρντεν, Λοτζέσκι 17 (3)Φυσικά δεν έχουμε μαντικές ικανότητες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί το βράδυ της Κυριακής στο «Σινάν Ερντέμ».Γι' αυτο που είμαστε σίγουροι ειναι ότι ανεξάρτητα από την έκβαση του τελικού, όλοι οι υγειώς σκεπτόμενοι φίλοι του μπάσκετ, αν παραμερίσουν οπαδικές παρωπίδες, θα πρέπει να είναι υπερήφανοι για αυτή την ομάδα.Γιατί το έχει αποδείξει πολλάκις -με τελευταία φορά στον ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας των 42 εκατ. ευρώ μπάτζετ- ότι μπορεί διαθέτει τεράστια ψυχικά αποθέματα και κρατα ψηλά τη σημαία του ελληνικού μπάσκετ, σε μία περίοδο, όπου ο Παναθηναϊκος των έξι ευρωπαϊκών τροπαίων στη φανέλα του, δεν διάγει τις καλύτερες ημέρες της ιστορίας του.Ας ελπίσουμε ότι το τρίτο αντάμωμα του Ολυμπιακού με ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε τελικό να αποδειχθεί... φαρμακερό για τον «Ζοτς» και τυχερό για την αρμάδα του Σφαιρόπουλου, που έχει ήδη ανά χείρας βελόνα και κλωστή για να «ράψει» το τέταρτο αστέρι στη φανέλα της.