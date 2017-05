«Η ευκαιρία μας να πάμε στο Final Four»

Το blog που διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωλίγκας ανανέωσε ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε για την πορεία του Ολυμπιακού στα πλέι οφ και τόνισε ότι στο πέμπτο παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τα πάντα για να πάρουν το… εισιτήριο για το Final Four της Κωνσταντινούπολης.



Αναλυτικά:



«Έρχεται το Game 5 στην έδρα μας την Τρίτη και αυτό είναι κάτι σημαντικό για εμάς. Είναι σπουδαίο το γεγονός πως καταφέραμε να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να δώσουμε το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας. Θα δώσουμε τα πάντα, όσα έχουμε, σε μία τελευταία μάχη, για την πρόκριση στο Final Four.



Για να τα καταφέρουμε θα πρέπει να κάνουμε σωστά, όσα καλά κάναμε στο Game 4, ύστερα από δύο σερί ήττες από την Εφές. Ήταν ένα do or die παιχνίδι, αλλά καταφέραμε και επιβιώσαμε, παραμένοντας ζωντανοί στον δρόμο για την Κωνσταντινούπολη. Στο δεύτερο ημίχρονο του τελευταίου αγώνα παίξαμε περισσότερο σκληρά. Και αυτή είναι η ταυτότητα μας, η σκληράδα. Ήταν σημαντικό πως υπήρχε ενότητα και επικοινωνία μεταξύ των παικτών που ήταν στο παρκέ και του πάγκου. Παίξαμε σαν "ένα", σαν ομάδα. Βγάλαμε καλές άμυνες και στην επίθεση είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Γενικά, ήμασταν περισσότερο επιθετικοί. Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν το επίκεντρο της νίκης μας. Όλοι ποντάρουμε σε εκείνον, στηριζόμαστε σε εκείνον και όλοι μας γνωρίζουμε για το τι είναι ικανός να κάνει. Όμως, το πιο σημαντικό είναι πως πετύχαμε μία ομαδική νίκη και έτσι μας αρέσει να νικάμε, σαν ομάδα.



Το Game 3 ήταν απογοητευτικό για εμάς. Δεν ήμασταν επιθετικοί. Δεν μπήκαμε στο παιχνίδι με σωστή νοοτροπία, δεν αξιοποιήσαμε την ευκαιρία που είχαμε. Θα έλεγα πως δεν ήμασταν πνευματικά έτοιμοι. Η Εφές πήρε προβάδισμα, εμείς μετά προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, παίζοντας περισσότερο σκληρά και συνειδητοποιήσαμε πως πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μέρος του εαυτού μας. Ο Σπανούλης έβαλε μεγάλα τρίποντα, όλοι συνεισφέραμε αμυντικά, αλλά στο τέλος μας πίεζε και μας τέλειωσε ο χρόνος.



Στο διάστημα μεταξύ του Game 3 και του Game 4, μιλήσαμε τα παιδιά μεταξύ μας και είπαμε πως πρέπει να γίνουμε περισσότερο επιθετικοί και σκληροί σε άμυνα και επίθεση. Έπρεπε να δείξουμε στην πράξη το πόσο πολύ θέλουμε την νίκη και να μην μείνουμε στα λόγια. Είπαμε πως πρέπει να στηρίξει ο ένας τον άλλον και αυτό κάναμε, λειτουργώντας ενωμένοι σαν ομάδα. Ήμασταν ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι. Από θέμα τακτικής αλλάξαμε ορισμένα πράγματα. Αλλάξαμε την άμυνα μας σε κάποιους παίκτες, στον τρόπο αντιμετώπισης. Αλλάξαμε την πικ-εν-ρολ άμυνα μας σε κάποιες καταστάσεις και αυτό νομίζω πως μπέρδεψε την Εφές.



Βρισκόμαστε λοιπόν με χαρά στο Game 5. Όσο ο χρόνο περνά και τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, η ομάδα μας γίνεται περισσότερο σκληροτράχηλη, κάνει τους παίκτες μας περισσότερο σκληρούς, αλλά και περισσότερο καλά προετοιμασμένους και έτοιμους για το Game 5. Ώρα να αποδείξουμε για το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, αλλά και το μέταλλο από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένας ματς που θα διεκδικήσουμε την πρόκριση για το Final Four. Όλοι θέλουν να ζουν και να παίξουν ανάλογα παιχνίδια. Θα έλεγα πως αυτό το ματς είναι ένα παιχνίδι επιπέδου Final Four και για τις δύο ομάδες και έτσι το αντιμετωπίζουμε, έτσι το προσεγγίζουμε. Κάθε παιχνίδι για εμάς, από εδώ και πέρα, δεν έχει αύριο. Είναι σαν τελικός. Έτσι αντιμετωπίζουμε από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι. Τα πράγματα είναι απλά: αν χάσεις, πηγαίνεις σπίτι σου. Από εδώ και πέρα για εμάς, κάθε παιχνίδι, είναι σαν να παίζουμε στο Final Four.



Οι άλλες τρεις σερί σειρές έχουν ολοκληρωθεί. Η Μπασκόνια έδωσε μεγάλες μάχες κόντρα στην ΤΣΣΚΑ και στα τρία παιχνίδια. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν, αλλά δυσκόλεψαν την ΤΣΣΚΑ. Η Φενέρμπαχτσε ήρθε στην Αθήνα και νίκησε δύο φορές τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας το μέταλλο τους. Έδειξαν το πόσο σκληροί είναι, αλλά και την ποιότητα που διαθέτουν σαν ομάδα. Η Ρεάλ έχασε στην έδρα της και μετά απάντησε με δύο σερί "διπλά" στην έδρα της Νταρουσάφακα. Έτσι είναι η EuroLeague, απρόβλεπτη και γεμάτη εκπλήξεις. Δεν υπάρχει εύκολη σειρά. Όλες οι ομάδες μπορούν να νικήσουν εκτός έδρας. Όλες μπορούν να νικήσουν στο γήπεδο τους. Όλες οι ομάδες μπορούν να δείξουν τον χαρακτήρα τους.



Ειλικρινά, νιώθω άνετος σε αυτή την σειρά που πήγε στα πέντε παιχνίδια. Είναι καλό που παίζουμε με την ίδια ομάδα ξανά και ξανά. Γιατί έτσι μαθαίνεις καλύτερα να προσεγγίζεις τον αντίπαλο σου. Μαθαίνεις τι κάνει σωστά η αντίπαλη ομάδα, μαθαίνεις το πως να την σταματήσεις. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Ξέρεις τι θα συναντήσεις. Είσαι καλύτερα προετοιμασμένος. Η σωστή προσέγγιση σε ένα Game 5 νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει μία ομάδα. Πάντα υπάρχουν λεπτομέρειες που έχεις να διορθώσεις στην τελευταία προπόνηση και αυτό θα κάνουμε. Αν δεν δουλέψεις κάποια πράγματα στην προπόνηση, δεν μπορείς να τα βάλεις μέσα στο παιχνίδι σου. Δεν γίνεται να αλλάξεις πολλά πράγματα και να παριστάνεις κάποιον άλλον. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και να κάνεις καλά αυτό που ξέρεις να κάνεις.



Έχουμε μία ακόμη μάχη λοιπόν. Παλέψαμε σκληρά σε ολόκληρη την κανονική περίοδο για να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας, οπότε δεν πρέπει να το χαραμίσουμε. Το χάσαμε στην αρχή, αλλά το πήραμε και πάλι στα χέρια μας με το break στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάμε στο Final Four, μπροστά στον κόσμο μας και πρέπει να την αξιοποιήσουμε.



Έχουμε σπουδαίους φιλάθλους και είναι πάντα σημαντικό όταν αγωνίζεσαι στο γήπεδο σου. Οι οπαδοί μας, μας στηρίζουν, δημιουργούν τρομερή ατμόσφαιρα και μας δίνουν ώθηση. Υπάρχει αρκετός κόσμος που ψάχνει για εισιτήρια, όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος στο Game 5. Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει. Όλοι μας ζητούν εισιτήρια. Ο Βασίλης έχει τα περισσότερα αιτήματα. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Νικάς και προχωράς, χάνεις και πας σπίτι σου. Θα δώσουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε. Είναι το μόνο που υπόσχομαι».