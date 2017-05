Σφαιρόπουλος: «Τα εύσημα στους πρόεδρους»

Τα εύσημα στους προέδρους του Ολυμπιακού απένειμε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές και την πρόκριση στο Final-Four της Euroleague. Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε ότι «είναι μαγκιά των αδερφών Αγγελόπουλων αυτή η πετυχημένη φιλοσοφία και συνταγή. Κρατάνε έναν κορμό και πάνω σε αυτόν χτίζουν», ενώ επισήμανε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν τελείωσαν την αποστολής τους στη φετινή Euroleague.



Αναλυτικά, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είπε:



- Για την αφιέρωση στην αδικοχαμένη Ιωάννα Αγγελοπουλου: «Τη μέρα αυτή της μεγάλης χαράς για την ομάδα μας, μιλώντας εκ μέρους όλων των παικτών, των μελών του σταφ και όλων όσων απαρτίζουν την ομάδα, θέλουμε να αφιερώσουμε την πρόκριση στη μνήμη της Ιωάννας Αγγελοπούλου».



- Για την εικόνα των πλέι οφ και του 5ου αγώνα: «Ήταν μια πολύ σκληρή σειρά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Η Εφές μετά το Φεβρουάριο έπαιξε πολύ καλά και κέρδισε τα περισσότερα παιχνίδια της. Παλέψαμε από την αρχή για το πλεονέκτημα έδρας και τα καταφέραμε. Αρχίσαμε με μια σπουδαία εμφάνιση τη σειρά, αλλά μετά η Εφές έδειξε την ποιότητά της και πήρε εκείνη το πλεονέκτημα έδρας. Για μας το πιο σημαντικό ματς ήταν το τέταρτο γιατί ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το μομέντουμ στο τρίτο ματς, αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο τέταρτο ματς φάνηκε ο μεγάλος χαρακτήρας της ομάδας. Όλοι έπαιξαν με μεγάλο θάρρος και κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να πάρουμε πίσω το πλεονέκτημα έδρας. Το πέμπτο ματς της σειράς ήταν μια σκληρή μάχη. Η Εφές παρά το καλό μας ξεκίνημα αντέδρασε και πήρε ένα προβάδισμα στο ημίχρονο. Είχαμε κακή παραγωγή στη δεύτερη περίοδο, κάτι που επηρέασε την άμυνά μας και δεχτήκαμε 41 πόντους στο πρώτο μέρος. Ήταν πολύ σημαντικό στο ημίχρονο να μιλήσουμε με τους παίκτες. Προσπάθησα να τους ενθαρρύνω για να παίξουμε πιο επιθετικά στην άμυνα. Το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ήταν πολύ σημαντικό, γιατί βγάλαμε πολύ ενέργεια και πετύχαμε εύκολα καλάθια. Πήραμε το προβάδισμα με ένα σερί 8-0 και γενικά παίξαμε καλύτερη άμυνα στο δεύτερο μέρος, όπου πετύχαμε 50 πόντους και δεχτήκαμε 37. Μέχρι το τέλος το ματς ήταν ανοιχτό και στο τελευταίο δίλεπτο είχαμε καλές αποφάσεις, βάλαμε κάποια κρίσιμα σουτ και πήραμε τη διαφορά που μας έδωσε τη νίκη».



- Για τους πρωταγωνιστές της επιτυχίας: «Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, έδωσαν το μάξιμουμ και αξίζουν την πρόκριση στο Final Four. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του σταφ, που δούλεψαν πολύ σκληρά για να έχουν έτοιμη την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους μας που ήρθαν εδώ και μας υποστήριξαν. Μας έδωσαν ώθηση για τη νίκη και θέλουμε να έρχονται συνέχεια στο γήπεδο, για να έχουμε μια σκληρή έδρα και να αποτελούν τον έκτο μας παίκτη».



- Για το στόχο στο Final Four: «Για τη συνέχεια μπορώ να πω ότι είμαστε χαρούμενοι που πάμε στο Final Four, αλλά πάμε εκεί για να παλέψουμε για τις πιθανότητές μας. Δεν τελείωσε ακόμη».



- Για τον σταθερό και ελληνικό κορμό του Ολυμπιακού: «Είναι επιτυχία των προέδρων μας, είναι μαγκιά τους αυτή η πετυχημένη φιλοσοφία και συνταγή. Κρατάνε έναν κορμό και πάνω σε αυτόν χτίζουν. Τα εύσημα ανήκουν στους προέδρους. Όταν έχεις έναν βασικό κορμό μπορείς να ενισχύεσαι. Οι πρόεδροι κρατάνε παίκτες που έχουν ποιότητα και έχουν αποκτήσει εμπειρίες. Όλες αυτές οι πορείες, οι κατακτήσεις της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος είναι μεγάλες εμπειρίες που κερδίζουν οι παίκτες. Είδατε πόσες εμπειρίες έχει ο Παπαπέτρου με την ομάδα σε τόσο νεαρή ηλικία. Προσπαθώ να βάζω Έλληνες παίκτες μέσα στο πλαίσιο και τη φιλοσοφία της διοίκησης».



- Για το αν είναι δίκαια η τετράδα του Final Four: «Για μένα δεν πρέπει να υπάρχει Final Four. Όταν παίζεις ένα τόσο σκληρό πρόγραμμα 30 αγωνιστικών, πρέπει να μην παίζεις play offs, αλλά να πηγαίνεις απευθείας στο Final Four. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θεωρώ πάντως πως οι τέσσερις ομάδες που είναι στο Final Four πέρασαν δίκαια. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ σταθερή πορεία, έκανε μεγάλες νίκες εκτός έδρας, έχασε και κάποια ματς που δεν έπρεπε, αλλά ήταν μια δύσκολη πορεία που σε βάθος χρόνου παίρνεις ό,τι αξίζεις».