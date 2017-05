Τζάμπολ στο Final-4

O Ολυμπιακός του Γιάννη Σφαιρόπουλου και του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας στις 18.30

Η μεγάλη ώρα έφτασε! Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στο «Σινάν Ερντέμ Σπορ Σαλονού» με έπαθλο την κούπα της Ευρωλίγκας. Οι τέσσερις μονομάχοι έπειτα από μία επίπονη σεζόν, λόγω του νέου φορμάτ της διοργάνωσης, έφτασαν στην πηγή, ωστόσο μόνο ένας θα καταφέρει να πιει το… νέκταρ της επιτυχίας!Πρεμιέρα στη δράση της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ κάνει ο Ολυμπιακός του Γιάννη Σφαιρόπουλου και του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος στις 18.30 (ΕΡΤ2/NOVASPORTS 1) θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας του κόουτς Δημήτρη Ιτούδη και των σούπερ σταρ Νάντο Ντε Κολό και Μίλος Τεόντοσιτς. Στόχος είναι αποκλειστικά η νίκη, που θα δώσει στην πρώτη ομάδα το… εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.Η δράση θα συνεχιστεί αμέσως μετά στο ίδιο γήπεδο. Στις 21.30 (ΕΡΤ2/NOVASPORTS 1) η οικοδέσποινα της διοργάνωσης Φενέρμπαχτσε του πολύπειρου και πολυνίκη Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του «μπόμπερ» Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα μονομαχήσει με τη «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης του Πάμπλο Λάσο, του ηγέτη Σέρχιο Γιουλ και της αποκάλυψης του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Λούκα Ντόντσιτς.Για δέκατη φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός συμμετέχει σε Final-4 Ευρωλίγκας και μάλιστα σε μία πόλη που του ξυπνά μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» πριν από πέντε χρόνια έγραψαν… χρυσή σελίδα στην ιστορία τους, καθώς κατέκτησαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη τη δεύτερη κούπα τους.Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου κατάφερε την εφετινή σεζόν να πλασαριστεί στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της ανανεωμένης Ευρωλίγκας με ρεκόρ σε νίκες και ήττες 19-11, και έτσι εξασφάλισε το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας για τη φάση των πλέι οφ. Βέβαια, το πλεονέκτημα αποδείχθηκε καθοριστικό στο πέμπτο ματς της σειράς, καθώς προηγουμένως η Εφές «έσπασε» την έδρα των Πειραιωτών και οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με το ίδιο νόμισμα στο… αγαπημένο τους «Αμπντί Ιπεκτσί».Στον σημερινό ημιτελικό το ξεκάθαρο φαβορί είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο η ίδια κατάσταση υπήρξε τόσο στον τελικό του 2012 όσο και στους ημιτελικούς του 2013 στο Λονδίνο και του 2015 στη Μαδρίτη. Όλες τις φορές η ΤΣΣΚΑ γνώρισε την ήττα, με τον Ολυμπιακό να μετατρέπεται σε... εφιάλτης των Ρώσων.Ο Ολυμπιακός στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στον φυσικό του ηγέτη, Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο πίσω από τον «Kill Bill» βρίσκεται μία καλοδουλεμένη μηχανή με βασικά γρανάζια τους έμπειρους πλέον Έλληνες Γιώργο Πρίντεζη, Βαγγέλη Μάντζαρη, Κώστα Παπανικολάου, αλλά και τους ελπιδοφόρους Ιωάννη Παπαπέτρου και Δημήτρη Αγραβάνη. Η… μαγιά του Ολυμπιακού δένει με τους διψασμένους για διακρίσεις ξένους Έρικ Γκριν, Κεμ Μπιρτς, Ντόμινικ Γουότερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Πάτρικ Γιανγκ.Στα αρνητικά για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου είναι η απουσία του σκόρερ Ματ Λοτζέσκι, αλλά και η απώλεια του μακροχρόνια τραυματία Ντάνιελ Χάκετ.Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στη συνέντευξη Τύπου του Final-4 τόνισε ότι ο Ολυμπιακός έχει χτίσει χαρακτήρα όλα αυτά τα χρόνια και ξέρει να κερδίζει τα δύσκολα παιχνίδια.«Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Το να είσαι πρώτος είναι πολύ δύσκολο και για τους θεατές είναι πιο ενδιαφέρον, γιατί είναι απρόβλεπτο. Η επιτυχία είναι συνδυασμός αρχικά των ιδιοκτητών που αγαπούν και στηρίζουν οικονομικά την ομάδα σε καιρό κρίσης. Από την άλλη, η ομάδα μας έχει χτίσει χαρακτήρα, ξέρει να κερδίζει δύσκολα παιχνίδια και με την πλάτη στον τοίχο.»Το αυριανό (σ.σ.: σημερινό) είναι ένα εντελώς διαφορετικό ματς. Η ΤΣΣΚΑ είναι πρωταθλήτρια. Η ψυχολογική προετοιμασία είναι πολύ σημαντική. Το θέμα είναι ποια ομάδα θα παρουσιαστεί πιο έτοιμη. Οι εκπλήξεις δεν γίνονται εύκολα. Όλες οι ομάδες εδώ έχουν κοινό έναν σταθερό κορμό και έναν προπονητή για χρόνια. Σίγουρα πρέπει κάτι να γίνει με τις πτήσεις. Οι ομάδες που έχουν τσάρτερ έχουν πλεονέκτημα».Ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε ότι είναι περήφανος για τις επιτυχίες των «ερυθρόλευκων».«Έχουμε ωραίες αναμνήσεις από εδώ. Αυτός ο τίτλος ενίσχυσε τον χαρακτήρα μας, αλλά τώρα είμαστε στο σήμερα. Νιώθω περήφανος για τις επιτυχίες της ομάδας μας. Χρειάστηκαν πολλές θυσίες. Τον σεβασμό δεν τον αγοράζεις. Τον κερδίζεις κι αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της ομάδας μου. Το μπάσκετ είναι ομαδικό σπορ. Σίγουρα έχω κάποιες ευθύνες στην ομάδα, αλλά κερδίζουμε και χάνουμε όλοι μαζί» επεσήμανε.Για τον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας τόνισε: «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Θα έχει σημασία να ελέγξουμε τον ρυθμό και να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Η ΤΣΣΚΑ είναι σπουδαία ομάδα, με εξαιρετική οργάνωση και ηγέτες».Έχει πλήρες ρόστερ, μπάτζετ που αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ και θα αγωνιστεί στο εφετινό Final-4 με στόχο να υπερασπίσει το στέμμα της. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό της Ευρωλίγκας, ωστόσο για να φτάσει στην back to back στέψη θα πρέπει αρχικά να υπερκεράσει τον εφιάλτη της, που δεν είναι άλλος από τον Ολυμπιακό ή αν επιθυμείτε κάτι πιο συγκεκριμένο από τον Βασίλη Σπανούλη και φυσικά τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος με την… υπογραφή του το 2012 χάρισε στους Πειραιώτες το τρόπαιο μέσα στην Κωνσταντινούπολη και άφησε την ΤΣΣΚΑ με τον τίτλο του… φιναλίστ!Εφέτος η «Αρκούδα» καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν απέδειξε την ανωτερότητά της και με επιθετικούς μέσους όρους που ξεπέρασαν τους 90 πόντους ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 22-8. Στα πλέι οφ «σκούπισε» την Μπασκόνια και θα βρεθεί για 18η φορά στην ιστορία του θεσμού στην τελική τετράδα.Ο Νάντο Ντε Κολό και ο Μίλος Τεόντοσιτς, που φέρεται να μην είναι στο 100% λόγω τραυματισμού, αποτελούν τουςφυσικούς ηγέτες της ομάδας, ωστόσο παίκτες όπως οι Άαρον Τζάκσον, Κάιλ Χάινς, Βιτάλι Φριτζόν, Αντρέι Βοροντσέβιτς, Βίκτορ Χριάπα, Νικίτα Κουρμπάνοφ και Τζόελ Φρίλαντ είναι ικανοί να κάνουν τη… ζημιά σε οποιοδήποτε αντίπαλο.Ο Δημήτρης Ιτούδης βρίσκεται στον πάγκο για τρίτη χρονιά και φιλοδοξεί να μπει στο κλειστό κλαμπ προπονητών που έχουν οδηγήσει μία ομάδα σε δύο συνεχόμενες κατακτήσεις.Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στην κοινή συνέντευξη Τύπου των ομάδων που συμμετέχουν στο Final-4 και τόνισε ότι η ΤΣΣΚΑ έχει απέναντί της έναν εξαιρετικό αντίπαλο, όπως είναι ο Ολυμπιακός.«Ήταν μια νέα κατεύθυνση για μας το νέο φορμάτ. Το απολαύσαμε. Αυτό βοήθησε το σκάουτινγκ, γιατί όλοι έχουμε παίξει με όλους. Το Final 4 είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω να συγχαρώ όλες τις ομάδες. Όλοι είχαμε σκαμπανεβάσματα. Χαίρομαι που είμαι σε μια ομάδα που μετρά 16 στα 17 τελευταία Final-4. Ξέρουμε ποια είναι η υποχρέωσή μας, αλλά δεν θα είναι εύκολο να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας. Ο Τεόντοσιτς ήθελε πολύ να παίξει. Προπονείται, έκανε ενέσεις. Δεν είναι στο 100%, αλλά θέλει πολύ να παίξει. Θα δούμε πώς θα είναι αύριο» είπε αρχικά ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ και αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό:«Το 2015 έγινε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια. Αλλά τώρα είμαστε στο 2017. Η ΤΣΣΚΑ έχει αλλάξει. Έχουμε απέναντί μας έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Δεν μετρά το παρελθόν. Μετρά το τώρα».Για τον Ομπράντοβιτς σημείωσε: «Δεν είναι παιχνίδι σκάκι. Δεν είναι Ιτούδης εναντίον Ομπράντοβιτς. Είμαστε προπονητές και το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε κάθε κατάσταση. Δεν νιώθω ο κορυφαίος. Δεν θα έπρεπε να με ρωτήσετε καν. Είναι ένας νορμάλ προπονητής»Από την πλευρά των παικτών της ΤΣΣΚΑ, ο Νάντο Ντε Κολό υποστήριξε: «Ήταν μια μεγάλη και δύσκολη σεζόν. Οι ομάδες που είναι εδώ το άξιζαν. Έχουμε ήδη παίξει με τον Ολυμπιακό κι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάμε. Η διαφορά μεταξύ παίκτη και του κορυφαίου φαίνεται στον Σπανούλη. Όταν η ομάδα τον χρειάζεται, ξέρει πώς να ηγηθεί. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει τόσες επιτυχίες. Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα. Χρειάζεται ομαδική προσπάθεια για την αντιμετώπισή του».ΤΣΣΚΑ και Ολυμπιακός αναμετρώνται απόψε για 34η φορά στην ιστορία τους. Η ομάδα της Μόσχας μπορεί να υπερτερεί με 21 νίκες, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που έχουν πανηγυρίσει σε όλα τα μεγάλα ματς.Να βάλει το όνομά της στη… χρυσή βίβλο των νικητών της Ευρωλίγκας και να διαψεύσει τις «Κασσάνδρες» που υποστηρίζουν ότι οι Τούρκοι βάζουν τα λεφτά στη διοργάνωση, «χρυσώνουν» παίκτες και στο τέλος άλλος κατακτά το τρόπαιο θέλει η Φενέρμπαχτσε. Η εφετινή οικοδέσποινα του Final-4 έχει κάνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, καθώς με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της προκρίθηκε το 2015 για πρώτη φορά στην τελική φάση, ενώ το 2016 έφτασε και στον τελικό, αλλά γνώρισε την ήττα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Εφέτος στοχεύει να φτάσει μέχρι το τέλος και να σπάσει το… ρόδι μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά όχι στη φυσική της έδρα, το «Ούλκερ Σπορτς Αρένα», αλλά στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα από το 2015 η Μπεσίκτας!Η ομάδα του «Ζοτς» υπέφερε όλη τη σεζόν με πολλούς τραυματισμούς και έτσι πλασαρίστηκε στην 5η θέση της regular season, ενώ για να πάρει την πρόκριση στο Final-4 χρειάστηκε να κάνει δύο «break» απέναντι στον Παναθηναϊκό και να ολοκληρώσει την πρόκριση με νίκη στην Πόλη. Το πρώτο από τα δύο τελευταία βήματα που χρειάζεται για να σηκώσει το τρόπαιο τη φέρνει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, που διαθέτει ένα πλήρες ρόστερ και την παρακαταθήκη της πρωτιάς στον εφετινό… Μαραθώνιο της Ευρωλίγκας.Μεγάλο όπλο της Φενέρ είναι φυσικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει το know how των Final-4 και αναζητεί το ένατο προσωπικό του τρόπαιο με πέμπτη διαφορετική ομάδα μετά τις Παρτιζάν, Μπανταλόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Παναθηναϊκό. Το αστέρι της είναι ο «μπόμπερ» Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ενώ βαρόμετρο είναι ο δυναμικός Έκπε Ούντο. Μαζί με τους Κώστα Σλούκα, Τζέιμς Νάναλι, Γιαν Βέσελι, Νίκολα Κάλινιτς, Μπόμπι Ντίξον και Λουίτζι Ντατόμε η Φενέρ θέτει εφέτος σοβαρή υποψηφιότητα για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε έχουν την εμπειρία από το περσινό Final-4 και είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης (19/05, 21.30) στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό της Ευρωλίγκας.«Οι παίκτες μου έχουν εμπειρία από πέρυσι κι αυτό ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει. Όλοι λένε πως, επειδή παίζουμε εδώ, είναι ευκαιρία. Δεν αλλάζουν πολλά. Πρέπει να στηριζόμαστε περισσότερο σε μας παρά στον κόσμο μας. Είπα στους παίκτες μου να ξεκουραστούν χθες έπειτα από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι» ανέφερε με ειρωνεία μετά την ερώτηση που δέχθηκε για το ιδιωτικό αεροπλάνο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.«Όλοι μας δουλεύουμε σκληρά. Έχουμε μια καλή οργάνωση και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Ο πρόεδρος έδειξε εμπιστοσύνη σε μένα και τους συνεργάτες μου υπογράφοντας ένα νέο τριετές συμβόλαιο» σημείωσε.Με τη σειρά του, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς υπογράμμισε: «Σε κάθε Final-4 η ενέργεια και η πίεση είναι διαφορετική. Έχουμε αυτοπεποίθηση».Στις 24 Μαΐου του 2014 η ποδοσφαιρική Ρεάλ Μαδρίτης γιόρτασε το «decima», καθώς επικράτησε 4-1 στην παράταση της Ατλέτικο και έφτασε τα 10 Champions League στην ιστορία της. Περίπου τρία χρόνια μετά η «βασίλισσα» του μπάσκετ αναζητεί το δικό της… decima για να αποδείξει την κυριαρχία της σε ακόμη ένα ομαδικό άθλημα.Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη regular season στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 23-7 δείχνοντας τη δίψα της για ακόμη μία διάκριση μετά το 2015, οπότε κατέκτησε το τρόπαιο στην έδρα της. Στα πλέι οφ η Νταρουσάφακα του Ντέιβιντ Μπλατ κατάφερε να την αγχώσει, κάνοντας break στη Μαδρίτη, όμως η ομάδα του Πάμπλο Λάσο σοβαρεύτηκε και με δύο νίκες στην Τουρκία προκρίθηκε πανηγυρικά στο εφετινό Final-4.Οι Μαδριλένοι αναζητούν εκδίκηση από την… οικοδέσποινα Φενέρμπαχτσε, μετά την περσινή «σκούπα» στα πλέι οφ, όμως απέναντι στους Τούρκους έχουν να επιδείξουν τη νίκη στον ημιτελικό του Final-4 το 2015. Εφέτος Ρεάλ και Φενέρ έκοψαν το… καρπούζι στη μέση, αφού αμφότερες κέρδισαν μέσα στην έδρα τους, κατά τη διάρκεια της regular season.Το «πολυβόλο» της Ρεάλ είναι ο Σέρχιο Γιουλ, ο οποίος εφέτος διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στην Ευρωλίγκα και αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη στη φαρέτρα του Πάμπλο Λάσο. Άξιος συμπαραστάτης του είναι ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι διανύει μία πολύ μέτρια σεζόνμπορεί να… σκοτώσει οποιονδήποτε αντίπαλο στην καλή του βραδιά. Από εκεί και πέρα, ο 18χρονος Λούκα Ντόντσιτς στην πρώτη του χρονιά στη «βασίλισσα» έχει κάνει «πράγματα και θάματα» και σύντομα θα περάσει τον Ατλαντικό για το ΝΒΑ, ενώ στο ρόστερ υπάρχουν βαριά ονόματα, όπως οι Άντονι Ράντολφ, Αντρές Νοσιόνι, Φελίπε Ρέγες, Γκουστάβο Αγιόν, Τζέισι Κάρολ, αλλά και τα «εργαλεία» Οθέλο Χάντερ, Τρέι Τόμπκινς και Τζέφρι Τέιλορ.Ο Σέρχιο Γιουλ, ο οποίος έχει τον ρόλο του ηγέτη στη Ρεάλ Μαδρίτης, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια του Final-4 της Κωνσταντινούπολης αναφορικά με το τελευταίο σουτ και απάντησε πως αν το παιχνίδι φτάσει εκεί, αυτός θα είναι που θα εκτελέσει για λογαριασμό της «βασίλισσας».«Αν φτάσουμε σε σουτ νίκης, ναι, μάλλον θα πάρω το τελευταίο σουτ. Αλλά το μυαλό μας τώρα είναι μόνο στον ημιτελικό. Έχουμε εμπειρία και είμαστε καλά προετοιμασμένοι» είπε ο Ισπανός γκαρντ.Ο προπονητής της Ρεάλ, Πάμπλο Λάσο, σημείωσε για το Final-4 της Ευρωλίγκας: «Οι ομάδες που είναι εδώ το αξίζουν. Δεν με νοιάζει αν έχω χάσει 20 φορές από μια ομάδα. Όταν έχω έναν αγώνα μπροστά μου, θέλω να κερδίσω αυτόν. Κάθε Final-4 είναι διαφορετικό για μένα. Ακόμα κι αν οι ομάδες κι οι αναμετρήσεις των ημιτελικών είναι οι ίδιες, η διοργάνωση είναι διαφορετική».Τον πρώτο χρονικά (18.30) αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα σφυρίξουν οι Ντάνιελ Ιερεθουέλο (Ισπανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία) και Ρόμπερτ Λοτερμόσερ (Γερμανία), ενώ για το ματς μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης (21.30) ορίστηκαν οι Λουίτζι Λαμόνικα (Ιταλία), Μπορίς Ρίζικ (Ουκρανία) και Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία).Το Final-4 της Ευρωλίγκας θα φιλοξενηθεί στο «Σινάν Ερντέμ» για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Το στολίδι του Βοσπόρου, το οποίο από το 2015 αποτελεί την έδρα της Μπεσίκτας,χωρητικότητα 16.000 φιλάθλων και βρίσκεται στην περιοχή Ατακίοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Κατασκευάστηκε το 2010 για τις ανάγκες του Παγκόσμιου πρωταθλήματος μπάσκετ που φιλοξένησε η Τουρκία.Το όνομά του δόθηκε προς τιμήν του Σινάν Ερντέμ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Τουρκικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1989 έως και το 2003, όταν και απεβίωσε. Αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο κλειστό χώρο πολλαπλών χρήσεων στη χώρα, καθώς εκτός από αγώνες μπάσκετ έχει φιλοξενήσει τένις, κολύμβηση αλλά και συναυλίες.Μάλιστα, θα χρησιμοποιηθεί και για το προσεχές Ευρωμπάσκετ του 2017.Αποτελεί έδρα της εθνικής Τουρκίας και έχει χρησιμοποιηθεί ως έδρα της Φενέρμπαχτσε πριν χτιστεί η «Ulker Sports Arena», ενώ λόγω ανακατασκευής του «Αμπντί Ιπεκτσί» αναμένεται τη νέα σεζόν να χρησιμοποιηθεί από την Εφές Αναντολού και τη Γαλατάσαραϊ.-----------------------------------------------------------Το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και Τούρκων.