Θα προκριθούν όλα τα φαβορί από τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τέσσερις τελευταίοι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε τρεις ομίλους υπάρχουν μεγάλα φαβορί, η Βραζιλία, η Γερμανία και η Αργεντινή. Στον όγδοο όμιλο θα γίνει «μάχη» για την πρόκριση.



Θα επιβεβαιώσουν τον τίτλο τους όλα τα φαβορί ή θα πέσουν θύματα έκπληξης από τα αουτσάιντερ;



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για τον νικητή, τη δεύτερη, την τρίτη και την τελευταία θέση, τις ομάδες που θα προκριθούν, την ακριβή πρόβλεψη πρώτης και δεύτερης θέσης, τους βαθμούς, τα γκολ και τον πρώτο σκόρερ κάθε ομάδας. Για κάθε όμιλο προσφέρεται και από ένα συνδυαστικό ειδικό στοίχημα.



Φαβορί η Βραζιλία, «ανοιχτή» η δεύτερη θέση



Στον πέμπτο όμιλο, φαβορί για την πρόκριση και την πρώτη θέση είναι η Βραζιλία. Έχει κατακτήσει πέντε φορές το Παγκόσμιο Κύπελλο και θέλει να επιστρέψει στην κορυφή. «Ανοιχτή» είναι η δεύτερη θέση. Η Ελβετία πέτυχε 9 νίκες σε 10 παιχνίδια στον όμιλο, αλλά χρειάστηκε να αποκλείσει, στα play offs, τη Βόρεια Ιρλανδία, για να προκριθεί στα τελικά της Ρωσίας. Η Σερβία επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2010 και η Κόστα Ρίκα έφτασε έως τα προημιτελικά το 2014 στη Βραζιλία, αποκλείοντας στη φάση των «16», στα πέναλτι, την Εθνική μας Ομάδα.



Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ, για τον πέμπτο όμιλο, είναι η Βραζιλία να σκοράρει Over 6,5 γκολ και ο Πρίγιοβιτς να σκοράρει Over 0,5 γκολ και να προκριθούν η Βραζιλία και η Ελβετία.



Στον έκτο όμιλο, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γερμανία, με τέσσερα τρόπαια στη συλλογή της, είναι φαβορί για την πρώτη θέση. Το Μεξικό, το οποίο από το 1994 σε έξι διοργανώσεις περνάει πάντα από τον όμιλο, αλλά αποκλείεται στο πρώτο νοκ άουτ ματς και η Σουηδία, που άφησε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από 60 χρόνια, την Ιταλία, θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Αουτσάιντερ είναι η Νότια Κορέα, η οποία προκρίθηκε για δέκατη φορά σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα είναι η Γερμανία να σκοράρει Over 6,5 γκολ και ο Μπεργκ να σκοράρει Over 0,5 γκολ και η Νότια Κορέα να ηττηθεί σε όλα τα παιχνίδια.



Προβάδισμα πρόκρισης για Βέλγιο και Αγγλία



Στον έβδομο όμιλο, τις δύο πρώτες θέσεις λογικά θα πάρουν το Βέλγιο και η Αγγλία. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας, το Βέλγιο έφτασε έως τα προημιτελικά, όπου ηττήθηκε με 1-0 από την Αργεντινή. Η Αγγλία φιλοδοξεί να έχει μία καλή πορεία, αλλά αυτή τη φορά δεν έχει βάλει ψηλά τον πήχη από το ξεκίνημα. Έχει κατακτήσει μία φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1966. Αουτσάιντερ του ομίλου είναι η Τυνησία, η οποία χρειάστηκε να περιμένει 12 χρόνια, για την πέμπτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Παναμάς, που προκρίθηκε για πρώτη φορά.



Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα είναι ο Κέιν να σκοράρει Over 2,5 γκολ και η Τυνησία να τερματίσει με ακριβώς 3 βαθμούς και να προκριθούν η Αγγλία και το Βέλγιο.



Στον όγδοο όμιλο, δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί. Το προβάδισμα έχουν η Κολομβία, η οποία έφτασε έως τα προημιτελικά στη Βραζιλία και αποκλείστηκε με 2-1 από την τότε διοργανώτρια και η Πολωνία, που έχει τερματίσει δύο φορές στην τρίτη θέση (1974,1982). Την πρόκριση θα διεκδικήσουν η Σενεγάλη, που επιστρέφει μετά από 16 χρόνια για τη δεύτερη συμμετοχή της και η Ιαπωνία, η οποία δύο μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου άλλαξε προπονητή, με τον Ακίρα Νισίνο να παίρνει τη θέση του Βαχίντ Χαλίλχοβιτς.



Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα, για τον όγδοο όμιλο, είναι η Κολομβία να τερματίσει πρώτη και η Ιαπωνία να έχει Under 1,5 βαθμούς και η Πολωνία να σκοράρει 4 ή 5 γκολ.



