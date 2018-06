Κρύβουν εκπλήξεις οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Στον δεύτερο όμιλο, τα δύο φαβορί, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2014 Ισπανία και η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία θα αναμετρηθούν στην πρώτη αγωνιστική, σ’ ένα ντέρμπι που πιθανότατα θα κρίνει την πρώτη θέση.







Δύσκολα θα χάσουν τα δύο εισιτήρια, από το Μαρόκο, που επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 20 χρόνια και το Ιράν, που θέλει να κάνει καλύτερη πορεία από το 2014 στη Βραζιλία, όπου τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου.

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι 32 ομάδες έχουν χωριστεί σε 8 ομίλους και από τον καθένα θα προκριθούν οι 2 πρώτες στη βαθμολογία για τους νοκ άουτ αγώνες.Συχνά οι όμιλοι κρύβουν εκπλήξεις. Θα συμβεί κάτι ανάλογο και στη Ρωσία ή θα καταφέρουν να προκριθούν στη φάση των «16» όλα τα φαβορί;Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τους οκτώ ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για τον νικητή, τη δεύτερη, την τρίτη και την τελευταία θέση, τις ομάδες που θα προκριθούν, την ακριβή πρόβλεψη πρώτης και δεύτερης θέσης, τους βαθμούς, τα γκολ και τον πρώτο σκόρερ κάθε ομάδας. Για κάθε όμιλο προσφέρεται και από ένα συνδυαστικό ειδικό στοίχημα.Στον πρώτο όμιλο, φαβορί για την πρόκριση είναι η κάτοχος δύο Παγκοσμίων Κυπέλλων Ουρουγουάη και η Ρωσία, η οποία θα έχει το αβαντάζ της έδρας. Η Αίγυπτος στηρίζει τις ελπίδες της στον Σαλάχ, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει μετά τον τραυματισμό του στον τελικό του Champions League. Η θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου Σαουδική Αραβία θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της, μετά από τον αποκλεισμό της από τις δύο τελευταίες διοργανώσεις.Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ, για τον πρώτο όμιλο, είναι ο Σαλάχ να σκοράρει Over 1,5 γκολ και η Σαουδική Αραβία να ηττηθεί σε όλα τα παιχνίδια και η Ρωσία να έχει Over 6,5 βαθμούς.Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα είναι ο Ρονάλντο να σκοράρει Over 2,5 γκολ και ο Ανσαριφάρντ να σκοράρει Over 0,5 γκολ και η ακριβής σειρά πρόκρισης να είναι πρώτη η Ισπανία και δεύτερη η Πορτογαλία.Στον τρίτο όμιλο, «αφεντικό» είναι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 1998 Γαλλία. Για τη δεύτερη θέση αναμένεται να γίνει «μάχη». Η Δανία επιστρέφει στα τελικά μετά από 8 χρόνια κι είναι το δεύτερο φαβορί. Την πρόκριση θα διεκδικήσουν το Περού, που χρειάστηκε να περιμένει 36 χρόνια για να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση και η Αυστραλία, που συμπληρώνει τέταρτη σερί συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα είναι η Αυστραλία να έχει Under 1,5 πόντους και η Γαλλία να σκοράρει Over 6,5 γκολ και το Περού να τερματίσει στη δεύτερη θέση.Στον τέταρτο όμιλο, το μεγάλο φαβορί είναι η κάτοχος δύο Παγκοσμίων Κυπέλλων Αργεντινή. Ο Μέσι δήλωσε ότι η Εθνική χρωστάει κάτι στον κόσμο κι έθεσε ως ελάχιστο στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.Φαβορί για την πρόκριση είναι και η Κροατία, η οποία πριν από 20 χρόνια, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας, είχε πάρει την τρίτη θέση. Την έκπληξη θα κυνηγήσουν η Νιγηρία, στην έκτη συμμετοχή της στα επτά τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα και η Ισλανδία, που κάνει την παρθενική της εμφάνιση και θέλει να εντυπωσιάσει, όπως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016, όπου έφτασε έως τα προημιτελικά.Το συνδυαστικό ειδικό στοίχημα από το Πάμε Στοίχημα, για τον τέταρτο όμιλο, είναι ο Μέσι να σκοράρει Over 3,5 γκολ και η Ισλανδία να τερματίσει τελευταία και η Κροατία να προκριθεί.