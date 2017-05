Το Offside επιστρέφει και το ματς αρχίζει.. στη μεγάλη οθόνη!

Από την Ισλανδία μέχρι στην Ουκρανία, από τη Νότιο Αφρική μέχρι την Σκωτία, από τη Νέα Υόρκη μέχρι... τη Τούμπα, το OFFSIDE Festival παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά τις σπουδαιότερες ποδοσφαιρικές ιστορίες! Ιστορίες γεμάτες ένταση και πάθος που ξεκινούν πάντα από το ίδιο ακριβώς σημείο: τη σέντρα!Το πρώτο φεστιβάλ ποδοσφαιρικού ντοκιμαντέρ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη χρονιά, από τις 26 μέχρι τις 28 Μαΐου στην Αποθήκη 1 (Λιμάνι Θεσσαλονίκης), μία συνεργασία της Parenthesis με το Φεστιβάλ Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παίκτες που μάγεψαν οπαδούς και αντιπάλους, προπονητές που καθόρισαν την ιστορία συλλόγων, φίλαθλοι και αθλητικογράφοι, στέκονται μπροστά στην κάμερα και μιλούν για ένδοξες νίκες και συντριπτικές ήττες, για συμπαίκτες και αντιπάλους, για διοργανώσεις γεμάτες λάμψη και άγνωστα γεγονότα. Η Estrella Damm, θα είναι εκεί για να φέρει αέρα “Βαρκελώνης”.Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, έρχεται για να συγκινήσει τους λάτρεις του βασιλιά των σπορ και όχι μόνο, μέσα από 10 ξεχωριστά ντοκιμαντέρ, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι! Στην μεγάλη οθόνη επαναλαμβάνεται η ιστορία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας τα τελευταία 20 χρόνια, όπως χαρακτήρισε την εποχή της -ποδοσφαιρικά και κοινωνικά- αλλά και χαρακτηρίστηκε από αυτή [Les Bleus une autre histoire de France 1996-2016 (Οι Μπλε: Μια διαφορετική ιστορία της Γαλλίας 1996-2016)], η αναγέννηση της ιταλικής Μπάρι μετά το σκάνδαλο που τάραξε όλο το ιταλικό πρωτάθλημα το 2011 [Una meravigliosa stagione fallimentare (Μια υπέροχα αποτυχημένη σεζόν)], η άνοδος και η πτώση της πρωτοπόρου στην παραγωγή αθλητικών εμφανίσεων, Admiral, [Get Shirty] και η πρώτη χρονιά στην ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νέας Υόρκης [WIN! The birth of NYCFC (Νίκη!Η δημιουργία της NYCFC)]. Ακόμη, η σπουδαία κληρονομία του προπονητή της Ντιναμό Κιέβου, Βαλερί Λομπανόφσκι, [Lobanovskiy Forever (Λομπανόφσκι για πάντα)], η πορεία του μοναδικού στα ποδοσφαιρικά χρονικά Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, από το Μάλμε μέχρι σήμερα [Becoming Zlatan (Η ιστορία του Ζλάταν)] αλλά και η προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Ισλανδίας για τη συμμετοχή τους στο Euro 2016, όπως την παρακολουθήσαμε ζωντανά πέρυσι το καλοκαίρι [Inside a Volcano: The Rise of Icelandic Football (Μέσα σε ένα Ηφαίστειο: Η άνοδος του ισλανδικού ποδοσφαίρου)]. Δύο φίλοι ταξιδεύουν από τον Καναδά με προορισμό τον «Παράδεισο», όπως αποκαλείται η έδρα της αγαπημένης τους Σέλτικ [Celtic Soul (Σέλτικ στην ψυχή)], ένα παιδί από την Ουγκάντα ονειρεύεται να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο Κόπα Άφρικα, έχοντας πρότυπο τον Φερναντο Τόρρες [The other kids (Τα άλλα παιδιά)] και τέλος, από το πρόγραμμα του φετινού OFFSIDE δεν θα μπορούσε να λείπει η ταινία του Νίκου Τριανταφυλλίδη 90 χρόνια ΠΑΟΚ: Νοσταλγώντας το Μέλλον, ένα ζωντανό φιλμικό ημερολόγιο που διατρέχει τους σημαντικούς σταθμούς της ομάδας του ΠΑΟΚ σε συνάρτηση με τις ιστορικές εξελίξεις και τις κοινωνικές διαστάσεις.Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συμπληρώνεται αυτή τη χρονιά από 4 ξεχωριστά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, που παρουσιάζουν μικρές μεν ιστορίες, μεγάλης όμως αγάπης για το ποδόσφαιρο, από τη Νέα Υόρκη (True Futbol), την Αγγλία (World War Cup), τον Λίβανο (Lebanon wins the World Cup) και τη Θάσο (Έρικ)!Ανάμεσα σε όλες αυτές τις μοναδικές ποδοσφαιρικές ιστορίες, το κοινό του OFFSIDE καλείται να επιλέξει την αγαπημένη του, αφού φέτος, το φεστιβάλ καθιερώνει βραβεία κοινού.Το OFFSIDE όμως, επιφυλάσσει μία ακόμη έκπληξη στο κοινό του! Η Barcelona αντιμετωπίζει την Alavés στον φετινό τελικό του Copa del Rey και το OFFSIDE Festival, διοργανώνει στο Διατηρητέο (Ικτίνου 12), παράλληλα με την προβολή του τελικού, το Σάββατο 27 Μαϊου, ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτυ, που θα ξεκινήσει στις 21.00, αλλά θα κρατήσει σίγουρα περισσότερα από 90 λεπτά! Η Estrella, χορηγός της Barcelona FC, δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει από το πάρτυ! Φορέστε το κασκόλ της αγαπημένης σας ομάδας και ελάτε από νωρίς!26-28 Μαΐου, στην Αποθήκη 1. Αρχίζει το ματς, θα αδειάσουν οι δρόμοι.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ26-28 Μαΐου 2017Αποθήκη 1, Λιμάνι ΘεσσαλονίκηςΔιοργάνωση: Parenthesis) και Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΘεσσαλονίκηςΤιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ.Προπώληση εισιτηρίων στα εκδοτήρια του ΟΛΥΜΠΙΟΝ (απογευματινές ώρες) και ηλεκτρονικά στο μέσω του viva.gr (https://www.viva.gr/tickets/cinemas/off-side-festival-2017/). Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, εισιτήρια θα πωλούνται και στην Αποθήκη 1 (Λιμάνι Θεσσαλονίκης).Βρείτε όλες οι πληροφορίες για το OFFSIDE FESTIVAL και το πρόγραμμά του στο www.offsidefestival.gr.