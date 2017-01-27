ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα του β' γύρου της Super League

Το πρόγραμμα του β' γύρου της Super League
Το πρόγραμμα του β' γύρου της Super League (από τη 19η έως και την 30ή αγωνιστική) ανακοίνωσε την Παρασκευή η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Πρόγραμμα 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 04/02/2017 15:00 Α.Ε.Λ. - Α.Ο.Κ. AEL FC ARENA

Σάββατο 04/02/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Σάββατο 04/02/2017 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Κυριακή 05/02/2017 15:00 Α.Ε.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ Ο.Α.Κ.Α.

Κυριακή 05/02/2017 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Κυριακή 05/02/2017 17:15 Π.Α.Ο.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ

Κυριακή 05/02/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"

Δευτέρα 06/02/2017 19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Πρόγραμμα 20ης αγωνιστικής

Σάββατο 11/02/2017 15:00 ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σάββατο 11/02/2017 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

Σάββατο 11/02/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Λ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"

Κυριακή 12/02/2017 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Π.Α.Ο.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA

Κυριακή 12/02/2017 17:15 Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κυριακή 12/02/2017 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Κυριακή 12/02/2017 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

Δευτέρα 13/02/2017 19:30 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Ε.Κ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

*Με την επιφύλαξη της οριστικής έγκρισης των αγώνων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΛ και ΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ όσο αφορά στην ημέρα και ώρα τέλεσης των αγώνων.

Πρόγραμμα 21ης αγωνιστικής

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 18/02/2017 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Σάββατο 18/02/2017 17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ο.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Σάββατο 18/02/2017 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

Κυριακή 19/02/2017 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Κυριακή 19/02/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Κυριακή 19/02/2017 17:15 Π.Α.Ο.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ

Κυριακή 19/02/2017 19:30 Α.Ε.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.

Δευτέρα 20/02/2017 19:30 Α.Ε.Λ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ AEL FC ARENA

Πρόγραμμα 22ης αγωνιστικής

Σάββατο 25/02/2017 15:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Σάββατο 25/02/2017 17:15 Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σάββατο 25/02/2017 19:30 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA

Κυριακή 26/02/2017 15:00 Α.Ε.Κ. - Α.Ε.Λ. Ο.Α.Κ.Α.

Κυριακή 26/02/2017 17:15 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Κυριακή 26/02/2017 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κυριακή 26/02/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"

Δευτέρα 27/02/2017 19:30 ΒΕΡΟΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόγραμμα 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 04/03/2017 15:00 Α.Ε.Λ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ AEL FC ARENA

Σάββατο 04/03/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Σάββατο 04/03/2017 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

Κυριακή 05/03/2017 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κυριακή 05/03/2017 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

Κυριακή 05/03/2017 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ARENA

Κυριακή 05/03/2017 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ

Δευτέρα 06/03/2017 19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Πρόγραμμα 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 11/03/2017 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Σάββατο 11/03/2017 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Σάββατο 11/03/2017 19:30 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Κυριακή 12/03/2017 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"

Κυριακή 12/03/2017 17:15 Α.Ο.Κ. - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κυριακή 12/03/2017 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Κυριακή 12/03/2017 19:30 Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. Ο.Α.Κ.Α.

Δευτέρα 13/03/2017 19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/03/2017 15:00 ΒΕΡΟΙΑ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σάββατο 18/03/2017 17:15 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ AEL FC ARENA

Σάββατο 18/03/2017 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κυριακή 19/03/2017 15:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ

Κυριακή 19/03/2017 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

Κυριακή 19/03/2017 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA

Κυριακή 19/03/2017 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

Δευτέρα 20/03/2017 19:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Πρόγραμμα 26ης αγωνιστικής

Σάββατο 01/04/2017 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Σάββατο 01/04/2017 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σάββατο 01/04/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"

Κυριακή 02/04/2017 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Κυριακή 02/04/2017 17:15 Α.Ο.Κ. - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κυριακή 02/04/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Κυριακή 02/04/2017 17:15 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ

Κυριακή 02/04/2017 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.

Πρόγραμμα 27ης αγωνιστικής

Τετάρτη 05/04/2017 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA

Τετάρτη 05/04/2017 17:15 ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τετάρτη 05/04/2017 17:15 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τετάρτη 05/04/2017 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τετάρτη 05/04/2017 17:15 Α.Ε.Λ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ AEL FC ARENA

Τετάρτη 05/04/2017 19:30 Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πέμπτη 06/04/2017 17:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

Πέμπτη 06/04/2017 19:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

*Ο ορισμός των αγώνων της 27ης αγωνιστικής στις 5-6/4/2017, γίνεται με την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης από την Ε.Π.Ο.

Πρόγραμμα 28ης αγωνιστικής

Κυριακή 09/04/2017 19:00 Α.Ε.Κ. - Α.Ο.Κ. Ο.Α.Κ.Α.

Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Κυριακή 09/04/2017 19:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ

Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Πρόγραμμα 29ης αγωνιστικής

Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΒΕΡΟΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Κυριακή 23/04/2017 19:00 Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κυριακή 23/04/2017 19:00 Α.Ε.Λ. - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ AEL FC ARENA

Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"

Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Πρόγραμμα 30ής αγωνιστικής

Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κυριακή 30/04/2017 19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΒΕΡΟΙΑ ΞΑΝΘΗ ARENA

Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Κυριακή 30/04/2017 19:00 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ

Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ε.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017, 19:23