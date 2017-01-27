Το πρόγραμμα του β' γύρου της Super League (από τη 19η έως και την 30ή αγωνιστική) ανακοίνωσε την Παρασκευή η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Πρόγραμμα 19ης αγωνιστικής
Σάββατο 04/02/2017 15:00 Α.Ε.Λ. - Α.Ο.Κ. AEL FC ARENA
Σάββατο 04/02/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Σάββατο 04/02/2017 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Κυριακή 05/02/2017 15:00 Α.Ε.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 05/02/2017 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 05/02/2017 17:15 Π.Α.Ο.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 05/02/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Δευτέρα 06/02/2017 19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Πρόγραμμα 20ης αγωνιστικής
Σάββατο 11/02/2017 15:00 ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σάββατο 11/02/2017 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Σάββατο 11/02/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Λ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Κυριακή 12/02/2017 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Π.Α.Ο.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 12/02/2017 17:15 Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κυριακή 12/02/2017 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Κυριακή 12/02/2017 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Δευτέρα 13/02/2017 19:30 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Ε.Κ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
*Με την επιφύλαξη της οριστικής έγκρισης των αγώνων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΛ και ΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ όσο αφορά στην ημέρα και ώρα τέλεσης των αγώνων.
Πρόγραμμα 21ης αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 18/02/2017 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Σάββατο 18/02/2017 17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ο.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Σάββατο 18/02/2017 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Κυριακή 19/02/2017 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 19/02/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 19/02/2017 17:15 Π.Α.Ο.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 19/02/2017 19:30 Α.Ε.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.
Δευτέρα 20/02/2017 19:30 Α.Ε.Λ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ AEL FC ARENA
Πρόγραμμα 22ης αγωνιστικής
Σάββατο 25/02/2017 15:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Σάββατο 25/02/2017 17:15 Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σάββατο 25/02/2017 19:30 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 26/02/2017 15:00 Α.Ε.Κ. - Α.Ε.Λ. Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 26/02/2017 17:15 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Κυριακή 26/02/2017 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 26/02/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Δευτέρα 27/02/2017 19:30 ΒΕΡΟΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόγραμμα 23ης αγωνιστικής
Σάββατο 04/03/2017 15:00 Α.Ε.Λ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ AEL FC ARENA
Σάββατο 04/03/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Σάββατο 04/03/2017 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 05/03/2017 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 05/03/2017 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Κυριακή 05/03/2017 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 05/03/2017 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Δευτέρα 06/03/2017 19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Πρόγραμμα 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 11/03/2017 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Σάββατο 11/03/2017 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Σάββατο 11/03/2017 19:30 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Κυριακή 12/03/2017 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Κυριακή 12/03/2017 17:15 Α.Ο.Κ. - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κυριακή 12/03/2017 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Κυριακή 12/03/2017 19:30 Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. Ο.Α.Κ.Α.
Δευτέρα 13/03/2017 19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/03/2017 15:00 ΒΕΡΟΙΑ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σάββατο 18/03/2017 17:15 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ AEL FC ARENA
Σάββατο 18/03/2017 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 19/03/2017 15:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 19/03/2017 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Κυριακή 19/03/2017 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 19/03/2017 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Δευτέρα 20/03/2017 19:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Πρόγραμμα 26ης αγωνιστικής
Σάββατο 01/04/2017 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Σάββατο 01/04/2017 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Σάββατο 01/04/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Κυριακή 02/04/2017 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 02/04/2017 17:15 Α.Ο.Κ. - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κυριακή 02/04/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 02/04/2017 17:15 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 02/04/2017 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.
Πρόγραμμα 27ης αγωνιστικής
Τετάρτη 05/04/2017 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA
Τετάρτη 05/04/2017 17:15 ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τετάρτη 05/04/2017 17:15 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Τετάρτη 05/04/2017 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Τετάρτη 05/04/2017 17:15 Α.Ε.Λ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ AEL FC ARENA
Τετάρτη 05/04/2017 19:30 Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πέμπτη 06/04/2017 17:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Πέμπτη 06/04/2017 19:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
*Ο ορισμός των αγώνων της 27ης αγωνιστικής στις 5-6/4/2017, γίνεται με την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης από την Ε.Π.Ο.
Πρόγραμμα 28ης αγωνιστικής
Κυριακή 09/04/2017 19:00 Α.Ε.Κ. - Α.Ο.Κ. Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 09/04/2017 19:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 09/04/2017 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Πρόγραμμα 29ης αγωνιστικής
Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΒΕΡΟΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Κυριακή 23/04/2017 19:00 Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κυριακή 23/04/2017 19:00 Α.Ε.Λ. - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ AEL FC ARENA
Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 23/04/2017 19:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Πρόγραμμα 30ής αγωνιστικής
Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 30/04/2017 19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΒΕΡΟΙΑ ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 30/04/2017 19:00 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 30/04/2017 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ε.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"