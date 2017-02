«Monsieur Collina…»

Η Ξάνθη διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, με τον δικό της τρόπο. Οι ακρίτες εξέδωσαν δελτίο Τύπου στα… αγγλικά, απευθυνόμενοι στον… σούπερ ουάου Κολίνα!



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Monsieur Collina between others any foul out of the region is a foul, is not a penalty. Good morning and good afternoon Mr. Superouaou Collina».



Και η ανακοίνωση μεταφρασμένη: «Κύριε Κολίνα, ανάμεσα σε άλλα, οποιοδήποτε φάουλ εκτός περιοχής είναι φάουλ, δεν είναι πέναλτι! Καλημέρα και καλό απόγευμα κύριε σούπερ ουάου Κολίνα»!