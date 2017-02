And the Oscar goes to... Panionios

Του Μπάμπη Παπαφιλιππάκη



Το χρήμα δεν φέρνει πάντα την ευτυχία. Η πιο περίτρανη απόδειξη ακούει στο όνομα Πανιώνιος.



Ο «ιστορικός» πριν μερικά χρόνια έφτασε στο… χείλος του γκρεμού ωστόσο οι διοικούντες τον σύλλογο έβαλαν μπροστά ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο εξυγίανσης του συλλόγου.



Και αυτό όχι μόνο δουλεύει… ρολόι και έχει συρρικνώσει τα χρέη της ομάδας αλλά αποφέρει, μεταξύ άλλων, και αγωνιστικούς καρπούς.



Για να φτάσουμε στην 26η Φεβρουαρίου, όταν η ομάδα της Νέας Σμύρνης σαν άλλος… Δαυίδ με μία σφεντόνα έθεσε νοκ άουτ τον Γολιάθ του ελληνικού ποδοσφαίρου.



Τον Ολυμπιακός με το τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα μπάτζετ. 0-1 στο Καραϊσκάκη έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο Καραϊσκάκη, με το συγκρότημα του Μιλόγεβιτς να μειώνει στους επτά βαθμούς τη διαφορά του από την κορυφή.



Δεν ξέρω αν μπορεί ο Πανιώνιος γίνει η Λέστερ της Ελλάδας. Και λίγη σημασία έχει για εμένα.



Άλλωστε στην ποδοσφαιρική Ελλάδα γίνονται σπάνια… θαύματα, με τη Λάρισα να είναι η τελευταία ομάδα, που πριν περισσότερα από 30 χρόνια, άφησε πίσω της τις ομάδες του πρώην ΠΟΚ και κατέκτησε το πρωτάθλημα.



Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο «ιστορικός» μετά από πολλά χρόνια αποπνέει «υγεία». Σε όλους τους τομείς.



Γεγονός που αναμφίβολα κάνει υπερήφανους τους οπαδούς του, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κερδίζει το χειροκρότημα όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων, άσχετα με την οπαδική τους ταυτότητα.



Δεν είναι και λίγο πράγμα άλλωστε μία ομάδα χωρίς υπερβολές στο μπάτζετ της να καταφέρνει τα τελευταία χρόνια να είναι σε τροχιά πεντάδας.



Και μάλιστα αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι η ομάδα προοδεύει και ανεβαίνει κάθε χρόνο ένα σκαλοπάτι παραπάνω στηριζόμενη σε Έλληνες παίκτες.



Κάθε χρόνο από τον Πανιώνιο φεύγουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές του, τα ταμεία του γεμίζουν με ευρώ, ωστόσο αυτοί αντικαθίστανται από ακόμη πιο οικονομικούς, που αποδεικνύονται πιο καλοί από αυτούς που κλήθηκαν να αναπληρώσουν, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να παίζει μοντέρνο και ελκυστικό ποδόσφαιρο για τα ελληνικά δεδομένα.



Τα παραδείγματα παικτών που πωλήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τον «ιστορικό» και γέμισαν με ευρώ τα ταμεία της ομάδας είναι πάρα πολλά με τελευταίο αυτό του Ανσαριφάλντ. Κι όμως δεν φαίνεται η απουσία κανενός. Τυχαίο; Όχι.



Το τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου παίρνει άριστα και καταφέρνει να αναπληρώσει τα κενά των παικτών που πωλούνται στις μεγάλες ελληνικές ομάδες, βρίσκοντας άλλους που επίσης βγάζουν... μάτια και μπαίνουν κι αυτοί στο στόχαστρο των ισχυρών της Super League. Άλλωστε βεβαια δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ομάδα της Νέας Σμύρνης παραδοσιακά έχει στο «dna» της να αναδεικνύει σπουδαίους ποδοσφαιριστές.



Η αρχή του… καλού στον «ιστορικό» ξεκίνησε το 2014, όταν την ομάδα ανέλαβε ο Μαρίνος Ουζουνίδης.



Ο Εβρίτης τεχνικός έχτισε μία ομάδα που απλώνει τα... πόδια της μέχρι εκεί που φτάνει το σεντόνι της, εφαρμόζοντας μέχρι... κεραίας το πλάνο ελληνοποίησης με χαμηλό μπάτζετ που είχε θέσει ο σύλλογος.



Τότε τον Πανιώνιο, ο κορμός του οποίου αποτελούνταν από Έλληνες με μικρό μέσο όρο ηλικίας τον είχαν ως πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό. Κι όμως οι κυανέρυθροι φρόντισαν να διαψεύσουν όλους όσοι υποστήριζαν αυτό.



Έτσι ο Πανιώνιος είχε συνεχώς ανοδική πορεία και το σημαντικότερο είναι ότι πλέον δεν εξαρτάται από πρόσωπα, καθώς ο Ουζουνίδης αποτέλεσε παρελθόν κι όμως η ομάδα ρολάρει εξίσου καλά (για να μην πω καλύτερα) και με τον Μιλόγεβιτς στον πάγκο.



Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο που έχει υιοθετήσει ο Πανιώνιος είναι επιτυχημένο και απόλυτα σωστό.



Οπότε ανεξάρτητα από ποια θα είναι η θέση που θα τερματίσει στο φετινό πρωτάθλημα η ομάδα της Νέας Σμύρνης the Oscar (επηρεαστήκαμε βλέπετε από τη βραδιά του κόκκινου χαλιού) goes to... Panionios.



Διαφωνεί κάποιος;