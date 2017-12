Ο Πέλκας σημείωσε το γκολ του Δεκεμβρίου

Ο Δημήτρης Πέλκας που σκόραρε απέναντι στον Παναθηναϊκό κέρδισε τον τίτλο του «Regency Casino Best Goal» Δεκεμβρίου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ενημέρωσή της αναφέρει:«Πριν την σέντρα όλοι περίμεναν ένα ντέρμπι. Στην πράξη όμως τα πράγματα αποδείχθηκαν πολύ διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ με μία εξαιρετική εμφάνιση πέτυχε έναν θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού με 4-0 στην γεμάτη μετά από πολύ καιρό Τούμπα.Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Δημήτρης Πέλκας. Ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ ήταν απολαυστικός κόντρα στους Πράσινους. Με πάθος και ένταση σε ολόκληρο το 90λεπτο, ηγήθηκε των προσπαθειών της ομάδας στον επιθετικό τομέα και σφράγισε την μεγάλη νίκη με δύο πανέμορφα γκολ. Το πρώτο ήρθε με τεχνικό πλασέ από μεγάλη απόσταση στο ξεκίνημα του αγώνα και το δεύτερο με αριστοτεχνικό τελείωμα μετά από σλάλομ που εξέθεσε την άμυνα του Τριφυλλιού.Στην ψηφοφορία του paokfc.gr και του PAOK FC Official App για την ανάδειξη του «Regency Casino Best Goal» Δεκεμβρίου, το αριστοτεχνικής εκτέλεσης πρώτο γκολ του Πέλκα συγκέντρωσε το 73,54% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε την κορυφή. Ο νεαρός άσος κατέκτησε και την δεύτερη θέση με το δεύτερο τέρμα του κόντρα στους Πράσινους, ενώ ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς συμπλήρωσε το βάθρο με το άψογο τελείωμα του, που έγραψε το τελικό 4-0 στο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής».