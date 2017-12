ΠΑΟΚ: Ακόμα ένα βραβείο για τον Πέλκα

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό παρέλαβε ο Δημήτρης Πέλκας μετά από σχετική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των φιλάθλων του συλλόγου.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:



Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης του paokfc.gr και στο PAOK FC Official App, ο Πέλκας διέλυσε τον ανταγωνισμό και με ποσοστό 71,9% κατέκτησε ένα ακόμα βραβείο για την εμφάνισή του, καθώς αναδείχθηκε και MVP της αγωνιστικής ενώ παρέλαβε και το σχετικό βραβείο για το Best Goal. O μόνος ποδοσφαιριστής που έπιασε διψήφιο ποσοστό ήταν ο Ευθύμης Κουλούρης , που είχε πολύ καλή παρουσία, ευστόχησε από από το σημείο του πέναλτι για το 3-0 και πήρε το ζεστό χειροκρότημα από το κοινό της Τούμπας.