Γερμανία: Στο ζενίθ οι κρατήσεις για διακοπές στην Ελλάδα

Η ζήτηση για διακοπές στην Ελλάδα βρίσκεται στο ζενίθ, ανακοινώνουν οι μεγαλύτεροι γερμανικοί τουριστικοί όμιλοι. Για πολύ καλή ζήτηση κάνει λόγο o All Tours, για διπλασιασμό κρατήσεων σε σχέση με πέρυσι η DER Touristik.



Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν ανοίξει τις πύλες της στις 7 Μαρτίου η ITB, η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στον κόσμο, οι γερμανικοί τουριστικοί όμιλοι καταγράφουν για μια ακόμα χρονιά άνοδο των κρατήσεων. Ο ειδικός σε ζητήματα τουρισμού Μάρτιν Λόνμαν αναμένει σταθερή ζήτηση για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο, σε αντίθεση με την περσινή, όταν τρομοκρατικές επιθέσεις και πολιτικές κρίσεις σε αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς προκαλούσαν μεγάλη αβεβαιότητα στους γερμανούς τουρίστες.



Προς το παρόν όμως από τον τουριστικό κλάδο ακούγονται μόνο καλές ειδήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ την ίδια στιγμή Τυνησία και Αίγυπτος δείχνουν να ανακάμπτουν αργά, αλλά σταθερά από την κρίση των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τον Ρενέ Χέρτσογκ επικεφαλής του τουριστικού ομίλου DER Touristik Central Europe, τα γεγονότα του 2016 δεν αποθαρρύνουν τους γερμανούς που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Μόνο οι κρατήσεις για την Τουρκία είναι ακόμα περιορισμένες, προσθέτει.



Στην κορυφή των προτιμήσεων ελληνικοί προορισμοί



Ο μεγαλύτερος γερμανικός τουρ οπερέιτορ TUI κατέγραψε την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, αλλά για την ερχόμενη καλοκαιρινή σεζόν αύξηση των κρατήσεων 4% σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Ο δεύτερος σε τζίρο Τhomas Cook, στον οποίο ανήκουν, Neckermann Reisen και Last Minute, κάνει λόγο για μεγάλη ζήτηση που αντισταθμίζει και με το παραπάνω τις απώλειες από την μείωση των κρατήσεων για την Τουρκία. Ευχαριστημένος με την κίνηση της αγοράς ενόψει καλοκαιριού εμφανίζεται και ο τουριστικός όμιλος All Tours, που καταγράφει «πολύ καλή ζήτηση» για την Ελλάδα και «καλή» για την Ισπανία. Την ίδια στιγμή όμως διαπιστώνει υποχώρηση των κρατήσεων για την Τουρκία. Παρόμοια είναι η εικόνα και στον οπερέιτορ DER Touristik, που κάνει λόγο για διπλασιασμό των κρατήσεων για Ελλάδα σε σχέση με το 2016 με ταυτόχρονη άνοδο των κρατήσεων για χώρες της δυτικής Μεσογείου, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Εκτός αυτού διαπιστώνει δυναμική επιστροφή της Αιγύπτου στην τουριστική αγορά.



Την διάθεση των Γερμανών για ταξίδια στο εξωτερικό και αυτό το καλοκαίρι ενισχύουν, η καλή κατάσταση της αγοράς εργασίας στη Γερμανία και φυσικά ο χαμηλός πληθωρισμός κάτω του 3%. Οι Γερμανοί προτίθενται να δαπανήσουν χρήματα και ο τουριστικός κλάδος ελπίζει να είναι ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της εξέλιξης. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο αν θα αυξηθούν και τα κέρδη των γερμανικών τουρ οπερέιτορ, μιας και όπως λέει ο γερμανός ειδικός Μάρτιν Λόνμαν ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι αδυσώπητος και η μάχη για την χαμηλότερη δυνατή τιμή «ροκανίζει» τον τζίρο.