Τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards ανακοινώνουν την τελετή του 5ου Ετήσιου Γκαλά

Σε συνέχεια της τελετής του 4ου επίσημου Γκαλά το 2016, τα Seven Stars Luxury Hospitality and Life style Awards (SSLHLA) ανακοινώνουν σήμερα την τελετή του 5ου Ετησίου Γκαλά το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Ecali Club στην Αθήνα. Η τελετή Θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2017 και θα φιλοξενήσει τους νικητές του Signum Virtutis, στους οποίους θα απονεμηθεί η σφραγίδα αριστείας από τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards.Ο κ. Γιάννης Γεωργακάκης,CEO του Ecali Club, δήλωσε: «Eίμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, για την έναρξη της συνεργασίας με τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards και που θα έχουμε την ξεχωριστή τιμή να φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας την μοναδική αυτή εκδήλωση διεθνών προδιαγραφών. Έχουμε πολυετή γνώση και εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών εστίασης σε διακεκριμένο πελατολόγιο.Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τους νικητές από όλο τον κόσμο καθώς επίσης τους εταιρικούς συνεργάτες και τα Μέλη μας στις 23 Σεπτεμβρίου για να τους προσφέρουμε μία θεαματική και αξέχαστη βραδιά».Ο Khalil El-Mouelhy, Πρόεδρος & Ιδρυτής του SSLHLA δήλωσε τα εξής: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η τελετή του 5ουΕτήσιου Γκαλά πραγματοποιείται στο Ecali Club, το οποίο μας παρέχει το ιδανικό σκηνικό και το απαραίτητο επίπεδο αποκλειστικότητας που οι νικητές μας έχουν συνηθίσει. Είμαστε εξίσου χαρούμενοι που διοργανώνουμε την εκδήλωσή μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία χώρα συνώνυμη με την άριστη φιλοξενία».Τα SSLHLA ανακοίνωσαν επίσης την ένταξη δύο νέων μελών στο Luxury Panel τους, την Miriam Seferian, ιδιοκτήτρια του SHENKHA Spa consulting και της Manon Han-Busch που έχει αναλάβει το ρόλο της Chief Marketing Officer του Οργανισμού.«Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω στα βραβεία Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle. Ήρθε η ώρα να υπάρξει ένα πρόγραμμα βράβευσης για τον κλάδο hospitality & lifestyle τόσο ξεκάθαρο και αποκλειστικό όπως τα SSLHLA. Με τα λαμπερά μέλη της Επιτροπής– εξειδικευμένα στον κλάδο του luxury hospitality & lifestyle – και το αδιάβλητο σύστημα ψηφοφορίας, τα βραβεία αποτελούν ένα πραγματικό σύμβολο υπεροχής. Διανύοντας το 5ο έτος τους, τα βραβεία έχουν εξελιχθεί και περιλαμβάνουν 31 μέλη της Επιτροπής και συνολικά 893 νικητές σε μία περίοδο 4 ετών. Είναι τα μοναδικά βραβεία με τα οποία οποιαδήποτε επιτυχημένη επιχείρηση θα ήθελε να συσχετίζεται», σχολίασε η Han-Busch.«Καλωσορίζουμε την Μanon στη θέση της Chief Marketing Officer και ως Μέλος της Επιτροπής. Η Manon κατέχει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο και αποτελεί ένα αξιόλογο στέλεχος του Οργανισμού. Επίσης, η Miriam Seferian, εξειδικευμένη στον τομέα Spa Design, ενισχύει τη διεύρυνση και την εξειδίκευση των SSLHLA», συνέχισε ο κ. Khalil El-Mouelhy.Επιπροσθέτως, το 2017 αποτελεί τη χρονιά της παρουσίασης του εναρκτήριου τεύχους του Signum Virtutis Collection, ενός εντύπου αφιερωμένου στην ανάδειξη των ελίτ πολυτελών χώρων φιλοξενίας από όλο τον κόσμο. Με την παγκόσμια διανομή του, το SV Collection αποτελεί ένα μοναδικό και αποκλειστικό μέσο για να προβληθούν οι νικητές των SSLHLA απευθείας στο βασικό πελατολόγιό τους.Η έναρξη των υποψηφιοτήτων για τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards του 2017 ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2017. Η επίσημη έναρξη της ψηφοφορίας θα γίνει τη Δευτέρα 6 Μαρτίου και η λήξη την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017.Τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους συνεργάτες τους, The Ecali Club, The Luxury Choice, Best-of-the-world , Adria Exclusive, Hoteliers Guild καθώς και τους συνεργάτες τους στα Media: FTN News, Eye of Riyadh, Eye of Dubai, Horizon & Beyond, Highend Traveller, eglobaltravelmedia, Maldives Hotels, Voyagers World, Carmen’s Luxury Travel, I-Marbella, The Top Tier, ELUXE Magazine.Στα Μέλη του Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards Luxury Panel συγκαταλέγονται ο Πρίγκιπας Massimiliano della Torre e Tasso, η Πριγκίπισσα Princess Bhargavi Kumari Mewar, η Nathalie, Πριγκίπισσα του Hohenzollern και πολλοί άλλοι.Το Ecali Club, γνωστό για το κύρος και την αίγλη του, είναι ένα Members only club στην Εκάλη το οποίο φημίζεται για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει διαχρονικά στα Μέλη του.