Νέα υπηρεσία για προσφορές εργασίας σε γιατρούς

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως η έλλειψη σε γιατρούς, νοσοκόμες και άλλους επαγγελματίες υγείας, ξεπερνά τα 4.4 εκατομμύρια διεθνώς. Η έλλειψη αυτή απειλεί σοβαρά την ποιότητα παροχής ιατρικής φροντίδας, προκαλεί καθυστερήσεις και αυξημένους χρόνους εισαγωγής/αναμονής, καθώς και εξαιρετικό φόρτο εργασίας, που εν τέλει οδηγεί τους γιατρούς σε εξουθένωση (physicians burnout).



Το Among Doctors, η διεθνής πλατφόρμα δικτύωσης και συνεργασίας αποκλειστικά για γιατρούς, λάνσαρε πρόσφατα μια νέα υπηρεσία, μέσω της οποίας, κάθε γιατρός που είναι εγκεκριμένο μέλος της πλατφόρμας, έχει πρόσβαση σε μια διεθνή επιλεγμένη λίστα ιατρικών προσφορών εργασίας. Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνουν ιατρικούς ρόλους σε διάφορα ινστιτούτα, όπως νοσοκομεία, κέντρα έρευνας, πανεπιστήμια, κλινικές κ.α στην Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς χώρες.



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επιλεγμένες προσφορές αυτές εργασίας, αναρτώνται όχι μόνο από την ομάδα του Among Doctors, αλλά και απευθείας από τα ινστιτούτα υγείας που επιθυμούν να γίνουν μέλη της πλατφόρμας, έχοντας την δυνατότητα να δημοσιεύσουν τις προσφορές εργασίας τους, σε μια διεθνή κοινότητα χιλιάδων, πιστοποιημένων & προσεκτικά ελεγμένων γιατρών. Στους πρώτους μήνες η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται στα ινστιτούτα δωρεάν, ενώ μετέπειτα, με χρέωση.



"Μέσω της νέας αυτής υπηρεσίας, βοηθάμε, τόσο τους γιατρούς στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, όσο και τις εταιρείες (π.χ κλινικές και νοσοκομεία), που αναζητούν αξιόλογα ιατρικά στελέχη διεθνώς, να βρουν τον κατάλληλο επαγγελματία γιατρό, μέσα από ένα υψηλής ποιότητας δικτύου γιατρών", εξηγεί η Έλενα Μπάρλα, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Among Doctors. "Είμαστε αντιμέτωποι με μια διεθνή πρόκληση", συνεχίζει, αναφερόμενη στην έλλειψη γιατρών. "Από την μία μεριά πολλά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ιατρικό προσωπικό, ακόμα και σε αναπτυγμένες χώρες, και από την άλλη, πολλοί γιατροί δεν βρίσκουν πλέον τις επιθυμητές ευκαιρίες καριέρας στην χώρα τους, αναζητώντας έτσι καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό", αναφέρει η συνιδρύτρια του Among Doctors, με πολυετή και διεθνή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις σε σημαντικές πολυεθνικές εταιρίες του εξωτερικού, όπως η Elsevier από τον τομέα της υγείας.