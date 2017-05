SFDE 2017: Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τη βιομηχανία λογισμικού

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο Software for Domain Experts (SFDE 2017), που έλαβε χώρα την Πέμπτη 2 Μαΐου στο Athens the Cube.



Το παρών έδωσαν διακεκριμένοι ομιλητές με μακροχρόνια εμπειρία σε οργανισμούς όπως ο ENISA, η NOKIA, η RDC Πληροφορική, ο Όμιλος WEX και η Ελληνική Ένωση Νέων Επιχειρηματιών, οι εκπρόσωποι δύο από τους σημαντικότερους επενδυτικούς οργανισμούς που στηρίζουν νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, ο κ. Αρίστος Δοξιάδης και ο κ. Στέφανος Καψασκίδης , έμπειροι επαγγελματίες που ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενοι στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς επίσης και καταξιωμένοι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.



Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά πληθώρα εξειδικευμένων συζητήσεων που εστίαζαν κυρίως στις τελευταίες τάσεις της εξέλιξης του λογισμικού, αλλά και σε εκείνες τις τάσεις που θα δημιουργήσουν ευκαιρίες και θα προσδώσουν υπεραξία στην ελληνική αγορά.



Όπως υπογραμμίστηκε ο ENISA, ως η ευρωπαϊκή οργάνωση για την αειφορία των Cyber Systems, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο αξιοποιώντας τις λύσεις που παρέχονται από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η δε Nokia έχει ήδη δείξει την αλληλεγγύη της στην εγχώρια αγορά απασχολώντας πάνω από 1000 υπαλλήλους στην Ελλάδα.



«Ήταν τιμή μου να συμμετέχω στο συνέδριο και να συναντήσω από κοντά επαγγελματίες με διαφορετικό υπόβαθρο, που ήταν όλοι πρόθυμοι να συζητήσουν και να κατανοήσουν την άποψη του άλλου. Αρκετά ενδιαφέροντα θέματα τέθηκαν επί τάπητος, δίνοντας τροφή για σκέψη και περαιτέρω επικοινωνία» δήλωσε ο κ. Ζώης Κοκκίνης από τη Nokia.



Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Ulysses Systems, κ. Παντελεήμων Παντελής, ανέφερε χαρακτηριστικά πως συνιστά ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο το να αποτελεί μέρος μιας τόσο θετικής πρωτοβουλίας που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. «Ανυπομονούμε να λειτουργήσουμε ως ένα μικρό κομμάτι στην προσπάθεια που γίνεται ανάδειξης της καινοτομίας μέσω της ταχύτατα αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας στη χώρα μας».



Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η ανάπτυξη που έχει καταγραφεί στο Internet of Things (IoT), στην ασφάλεια των Big Data, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στη στρατηγική διαχείριση αλλαγών, στη διαχείριση έργου αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη εστίασαν στο τεράστιο κενό που υπάρχει ανάμεσα στα νέα τεχνολογικά εργαλεία και στις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τη χώρα μας.



Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν όλοι οι ομιλητές του συνεδρίου ήταν ότι η βιομηχανία λογισμικού κινήθηκε πολύ γρήγορα αφήνοντας, ωστόσο, ανοιχτό το δρόμο για μια ολόκληρη νέα αλυσίδα αξίας, από την οποία μπορούν να ωφεληθούν οι Έλληνες επαγγελματίες.