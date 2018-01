Το «Game of Thrones» πρώτο και στο «κατέβασμα» από το ίντερνετ

Το «Game of Thrones» παραμένει η πιο δημοφιλής τηλεοπτική σειρά και στον κόσμο των «πειρατών» και κονταροχτυπιέται με το «The Walking Dead» στο «κατέβασμα» από το ίντερνετ.



Η έβδομη σεζόν της σειράς ήταν η πιο επιτυχημένη για το τηλεοπτικό δίκτυο που την προβάλλει ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε τηλεθέαση, αν και σημειώθηκαν διάφορες διαρροές πριν ξεκινήσει αλλά και κατά τη διάρκεια που παιζόταν.



Σύμφωνα με το TorrentFreak, τα επεισόδια της σειράς συγκέντρωσαν τους περισσότερους χρήστες ανά επεισόδιο, που τα «κατέβασαν» από το διαδίκτυο για να τα παρακολουθήσουν, με κορύφωση στο φινάλε της, ενώ το «Walking Dead» ήρθε δεύτερο στην κατάταξη των torrents. Πάντως, το «Game of Thrones» δεν θα βρίσκεται στη λίστα του 2018, καθώς η επόμενη σεζόν, που πιθανόν να είναι τελευταία, δεν πρόκειται να προβληθεί πριν από την άνοιξη του 2019.



Οι τηλεοπτικές εκπομπές που «κατέβασαν» οι χρήστες περισσότερο το 2017, ήταν:



1. Game of Thrones



2. The Walking Dead



3. The Flash



4. The Big Bang Theory



5. Rick and Morty



6. Prison Break



7. Sherlock



8. Vikings



9. Suits



10. Arrow





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ