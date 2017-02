Ανακοινώθηκε το επαναστατικό Xbox Game Pass

O Phil Spencer ανακοίνωσε την νέα συνδρομητική υπηρεσία Xbox Game Pass. Μέσα από την υπηρεσία αυτή, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πάνω από 100 τίτλους στο Xbox One τους. Οι τίτλοι αυτοί προέρχονται από μεγάλους εκδότες όπως τους 2Κ, 505 Games, Bandai Namco Entertainment, Capcom, Codemasters, Deep Silver, SEGA, Warner Bros. Interactive Entertainment και άλλους.Οι τίτλοι που θα είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία αφορούν τόσο Xbox One τίτλους, όσο και τίτλους του Xbox 360 που είναι συμβατοί μέσω του backwards compatibility. Αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένα παιχνίδια θα φεύγουν και στην θέση τους θα μπαίνουν άλλα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πόσα θα είναι αυτά. Ορισμένοι από τους τίτλους που θα γίνουν διαθέσιμοι είναι το Halo 5: Guardians, Mad Max, PayDay 2 και Gears of War Ultimate Edition.Το κόστος του Xbox Game Pass ανέρχεται στα 9.99 δολάρια τον μήνα, ενώ περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες μέσα στην Άνοιξη που αναμένεται να κυκλοφορήσει για όλους. Η υπηρεσία μπαίνει σε δοκιμαστικό στάδιο από σήμερα σε περιορισμένο αριθμό μελών του Xbox Insider Program, ενώ όσοι έχουν συνδρομή Gold στην κατοχή τους θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία νωρίτερα από τους υπόλοιπους χρήστες.