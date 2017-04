Ανακοινώθηκε το New Nintendo 2DS XL

H Nintendo προχώρησε στην ανακοίνωση μίας νέας κονσόλας, που εντάσσεται στην οικογένεια του 3DS. Ο λόγος για το New Nintendo 2DS XL το οποίο έρχεται να δώσει μία νέα νότα στο line up των φορητών κονσολών της εταιρείας.Συγκεκριμένα, το New Nintendo 2DS XL θυμίζει περισσότερο ένα 3DS XL παρά ένα 2DS. Η νέα κονσόλα έρχεται ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά του New Nintendo 3DS XL, εκτός του 3D. Αυτό σημαίνει πως το νέο 2DS XL θα προσφέρει αναβαθμισμένη απόδοση, ενσωματωμένη υποστήριξη NFC στην κάτω οθόνη για τα Amiibo, το C-Stick και τα δύο νέα πλήκτρα στο πίσω μέρος της κονσόλας ZL και ZR.Το New Nintendo 2DS XL κοστολογείται στα 149 δολάρια, με την κονσόλα να έρχεται σε δύο χρώματα στην Ευρώπη, το black x turquoise και το white x orange και θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου.