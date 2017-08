Ανακοινώθηκε το Xbox One X Project Scorpio Edition

Το Xbox One X (και το Project Scorpio Edition) θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου παγκοσμίως.



Πηγή: VG24.gr

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης για την Gamescom, οι άνθρωποι της Microsoft μας έδωσαν αρκετές πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις σχετικά με την πολυαναμενόμενη αναβαθμισμένη έκδοση της σημαντικότερης κονσόλας τους, το Xbox One X. Η σημαντικότερη εξ' αυτών έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια περιορισμένα κομμάτια του ως Project Scorpio Εdition!Θυμίζουμε πως το ίδιο το Xbox One X ήταν γνωστό αρχικά ως "Project Scorpio" μέχρι και την φετινή E3, όπου και απέκτησε την τωρινή ονομασία του. Οι διαφορές του κανονικού Xbox One X με της έκδοσης Project Scorpio δεν είναι μεγάλες και βρίσκονται μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Οι λέξεις "Project Scorpio" είναι χαραγμένες με πράσινο χρώμα στο αριστερό άκρο της κονσόλας και στο μέσο του χειριστηρίου, ενώ υπάρχουν και πράσινες λεπτομέρειες στο πάνω μέρος αυτής. Επίσης το κουτί στο οποίο έρχονται τα προϊόντα είναι "ιδιαίτερο", καθώς έχει λεπτομέρειες που θυμίζουν το πρώτο Xbox που κυκλοφόρησε η εταιρεία. Το Project Scorpio θα είναι διαθέσιμο στην ίδια τιμή όπως και το στάνταρ Xbox One X, δηλαδή τα 499 ευρώ, ενώ ο μοναδικός τρόπος να το αποκτήσει κάποιος θα είναι αν το παραγγείλει online.Κάτι που μας φέρνει στη δεύτερη είδηση που αφορά το Xbox One X κι έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι προ-παραγγελίες άνοιξαν (για ορισμένα καταστήματα του εξωτερικού) και πως όποιος το επιθυμεί, μπορεί πλέον να προχωρήσει στην κράτηση ενός Xbox One X (ή Project Scorpio).Η τελευταία είδηση για το Xbox One έχει να κάνει με το λογισμικό και πιο συγκεκριμένα με το UI, καθώς θα προστεθεί μια νέα επιλογή σχεδίου για αυτήν με τίτλο Light Mode. Μέχρι σήμερα, όλοι οι χρήστες του Xbox One χρησιμοποιούν το Dark Mode, το οποίο έχει γκρι φόντο. Το Light Mode θα είναι (όπως λέει και το όνομά του) πιο φωτεινό με λευκό background και δημιουργήθηκε όπως λένε οι άνθρωποι της Microsoft με έμφαση στην "ταχύτητα, την προσαρμογή και την έκφραση". Θα επιτρέπει στους παίκτες να φτάνουν πιο εύκολα στην επιλογή που θέλουν, ενώ θα μπορούν και να ρυθμίζουν το τι θα βλέπoυν στην κυρίως οθόνη τους ("Home Screen") με τα ειδικά τετράγωνα που θα αφιερώνουν σε παιχνίδια ή άλλα χαρακτηριστικά του Xbox Live. Δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας για το Light Mode, ωστόσο αναμένεται να βγει εντός του έτους που διανύουμε.