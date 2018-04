Αύριο διαθέσιμο το demo του Detroit: Become Human για PS4

Το Detroit: Become Human θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για PlayStation 4 στις 25 Μαΐου.



H Quantic Dream ανακοίνωσε μέσω του PlayStation Blog ότι ο πολυαναμενόμενος αποκλειστικός τίτλος του PlayStation 4, Detroit: Become Human, είναι έτοιμος, καθώς ολοκληρώθηκε η ανάπτυξή του και πλέον έχουν στα χέρια τους το "gold" δισκάκι, το αντίτυπο δηλαδή από το οποίο κόβονται όλα τα υπόλοιπα αντίτυπα.Η ομάδα δηλώνει τρομερά υπερήφανη για τη δουλειά που έχουν κάνει και ότι πλέον δεν είναι "δικό τους" παιχνίδι, αλλά το αφήνουν στα χέρια των παικτών.Η μοίρα των Connor, Kara και Markus μαζί με τη μοίρα όλων των άλλων χαρακτήρων του παιχνιδιού βρίσκεται στα χέρια σας. Μέσα από τις πράξεις και τις αποφάσεις σας, θα έχετε την ευκαιρία να γράψετε, να σκηνοθετήσετε και να πρωταγωνιστήσετε σε αυτήν την ιστορία που διακλαδίζεται στα περισσότερα σημεία, που έχει δοκιμάσει ως τώρα η Quantic Dream. Αξίζει να θυμηθούμε ότι η εταιρεία μας έχει δώσει στο παρελθόν τα Fahrenheit, Heavy Rain, αλλά και Beyond: Two Souls, ενώ το Detroit: Become Human είναι το πρώτο τους παιχνίδι για το PlayStation 4.Μαζί με την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης, ανέφεραν ότι από αύριο, 24 Απριλίου, θα υπάρχει δωρεάν, διαθέσιμο για όλους, demo του παιχνιδιού στο PlayStation Store. Στο demo θα έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε την πρώτη σκηνή του παιχνιδιού, που ονομάζεται Hostage, και να πάρουμε μια γεύση από τον τίτλο.