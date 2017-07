Batman: Ανακοινώθηκε η 2η σεζόν της Telltale

Η Telltale Games μόλις έκανε μια ανακοίνωση, όπου παρουσίασε τρεις εκπλήξεις! Η μία από αυτές ήταν η αποκάλυψη της 2ης σεζόν του Batman. Το Batman: The Enemy Within, όπως θα ονομάζεται αποτελεί τη δεύτερη σεζόν για τον Σκοτεινό Ιππότη από την Telltale, η οποία θα αποτελείται και πάλι από πέντε επεισόδιαΟλόκληρη η σεζόν θα είναι διαθέσιμη και σε retail μορφή από τον Οκτώβριο σε PlayStation 4 και Xbox One σε ένα ειδικό "Season Pass Disc", το οποίο θα περιλαμβάνει το πρώτο επεισόδιο, αλλά και πρόσβαση στα υπόλοιπα μέσω online σύνδεσης.Η ιστορία της νέας σεζόν θέλει τον Bruce Wayne και τον Batman να αναλαμβάνουν δράση στο Gotham City, το οποίο τρομοκρατείται από τον The Riddler, ενώ είναι επικείμενη μια νέα κρίση. Ο Joker επιστρέφει, ενώ ο Batman θα πρέπει να κάνει κάποιες συμμαχίες που δεν θέλει και να επιλέξει ποιον θα εμπιστευθεί.Η νέα σεζόν θα είναι προσβάσιμη τόσο σε παλιούς όσο και σε νέους παίκτες της σειράς. Οι επιλογές σας από την πρώτη σεζόν θα μπορούν να μεταφερθούν, αν το επιθυμείτε, ενώ και πάλι θα υπάρχει το χαρακτηριστικό για πολλούς παίκτες "Crowd Play", που δίνει τη δυνατότητα σε παίκτες μέσω κινητού να αποφασίσουν την εξέλιξη της ιστορίας.Ο Troy Baker επιστρέφει στο ρόλο του Batman/Bruce Wayne, όπως και ο Anthony Ingruber στο ρόλο του The Joker.Το πρώτο επεισόδιο θα ονομάζεται "The Enigma" και θα είναι διαθέσιμο στις 8 Αυγούστου 2017 σε Xbox One, PlayStation 4, PC και Mac, ενώ αργότερα μες στη χρονιά θα γίνει διαθέσιμο και σε iOS και Android συσκευές.