Batman: The Enemy Within - Ep. 1 - Review: Ο Σκοτεινός Ιππότης τα βάζει με τον Riddler

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 8/10

Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την Telltale Games για τις ανάγκες του Review.

Batman: The Enemy Within - Episode 1: The EnigmaPC / PS4 / Xbox One / OS X / Android / iOSPlayStation 4 ProTelltale GamesTelltale Games / Warner Bros. Interactive EntertainmentGraphic Adventure18+8 Αυγούστου 2017Η Telltale Games αποτελεί πλέον μια "άγκυρα" για όσους παρακολουθούν την πορεία της. Τα παιχνίδια της διακατέχονται από μια δεδομένη ποιότητα. Αυτή η ποιότητα συνήθως έχει σεναριακή υπόσταση, καθώς βλέπουμε μοναδικές ιστορίες σε πολλούς γνωστούς κόσμους. Εξασφαλίζοντας μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες άδειες, η Telltale μας έχει δώσει μοναδικές εμπειρίες που βασίζονται στη μοναδική εξέλιξη, η οποία επηρεάζεται από τις επιλογές του παίκτη. "Ντυμένα" με quick time events, τα παιχνίδια της εταιρείας μέχρι πρότινος είχαν μερικά προβλήματα, όντας σε απαρχαιωμένη μηχανή γραφικών, η οποία είχε τις βάσεις της στην προηγούμενη γενιά.Πέρυσι παρουσιάστηκε το τελευταίο παιχνίδι σε αυτήν τη μηχανή γραφικών. Αυτό ήταν το Batman: The Telltale Series. Όταν μάθαμε ότι η εταιρεία θα δημιουργήσει τη δική της ιστορία στο σύμπαν του Σκοτεινού Ιππότη, ανυπομονούσαμε να μάθουμε τις εξελίξεις του σεναρίου. Δεν απογοητευτήκαμε. Το παιχνίδι είχε τα προβλήματά του, όμως η πρώτη σεζόν Batman της Telltale κατάφερε και έπιασε την ατμόσφαιρα του Gotham, δίνοντας παράλληλα συνεχόμενες ευκαιρίες στον Bruce Wayne να εμφανίσει το alter ego του, ενώ μας σόκαρε με αποκαλύψεις που αφορούν στο παρελθόν του ήρωα. Οι "κακοί" δε, του παιχνιδιού φυσικά αποτέλεσαν ατραξιόν, με τον Penguin, τον Two-Face και την Lady Arkham να λαμβάνουν τους βασικούς ρόλους. Δεν έλειψε φυσικά και μια bonus guest εμφάνιση από τον arch-arch-enemy του Σκοτεινού Ιππότη που δεν είναι άλλος από τον Joker.Στην προηγούμενη σεζόν, είδαμε τον Bruce Wayne να χάνει τα πάντα: το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον του χάρη στο σκότος που καταπίνει το Gotham City. Με τη βοήθεια των πολύτιμων συμμάχων του, Alfred, Lucius, Gordon, αλλά και της Selina Kyle, κατάφερε και αντεπεξήλθε σε αντίξοες συνθήκες, οι οποίες τον οδήγησαν μέχρι και στο Arkham Asylum. Βρίσκοντας δύναμη από τους συντρόφους του και ξεπερνώντας τους φόβους του, κατάφερε και έσωσε για μία ακόμα φορά το Gotham, μαθαίνοντας μερικές αλήθειες, οι οποίες αλλάζουν δραστικά το παρελθόν του και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον μεγιστάνα Bruce Wayne.Η δεύτερη σεζόν ξεκινά δυναμικά, όπως τελείωσε και η προηγούμενη σεζόν, καθώς μεταφερόμαστε έναν χρόνο αργότερα και πάλι στο Gotham. Ένας επικίνδυνος εγκληματίας από τα παλιά έχει επιστρέψει για μία ακόμα φορά στο Gotham για να φέρει την καταστροφή. Ο λόγος για τον Riddler. Ένας από τους πιο γνωστούς εχθρούς του ντετέκτιβ της DC έρχεται στο παιχνίδι της Telltale για να συναντηθεί για πρώτη φορά με τον Bruce Wayne/Batman. Η γνωριμία γίνεται κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, μέσω μιας κατάστασης ομηρίας σε ένα κλαμπ, που θα αποτελέσει και την εισαγωγή του ιδιαίτερα πλούσιου σε περιεχόμενο πρώτου επεισοδίου (εκ των πέντε) για το The Enemy Within.To επεισόδιο ονομάζεται The Enigma και όπως αντιλαμβάνεστε, αναφέρεται στον Riddler, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο βίαιους κακοποιούς του Gotham, που δεν κατάφεραν να πιάσουν ποτέ. Όπως λέει κι ο Batman όμως, δεν είχε γνωρίσει αυτόν ως τώρα... Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι ο Riddler είναι μακράν στην καλύτερη μορφή από όλα τα μέσα που τον έχουμε δει. Είναι απειλητικός, πανέξυπνος, βίαιος και η Telltale ξεπέρασε πάρα πολύ εύκολα την παγίδα να τον κάνει για μία ακόμα φορά kitsch.Η πάρα πολύ καλή ροή του The Enigma οφείλεται στις συνεχόμενες απειλές του Batman, ο οποίος φαίνεται πλέον απελευθερωμένος από τα δεσμά του παρελθόντος του. Καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου δε, βρίσκουμε αναφορές στην προηγούμενη σεζόν, ενώ και πάλι υπάρχει το Codex, αλλά και το News Feed στην Batcave, που σας ενημερώνουν για τα όσα συμβαίνουν ή έχουν ήδη συμβεί. Ο Alfred παραμένει πιστός δίπλα στον Bruce για πάντα, με τα σημάδια από την προηγούμενη σεζόν όμως να φαίνονται επάνω του, ενώ από την άλλη έχουμε τον Gordon να έχει πλέον συνηθίσει τον ρόλο του ως Commissioner και η συνεργασία του με τον Batman να βρίσκεται σε μια πολύ καλή ισορροπία με βάση της εμπιστοσύνη. Ο Lucius επίσης επιστρέφει να δανείσει χείρα βοηθείας, ενώ θα γνωρίσουμε στο πρώτο επεισόδιο και την κόρη του.Ο Joker ως John Doe και πάλι κάνει την εμφάνισή του, ενώ βλέπουμε ότι θα παίξει σημαντικότερο ρόλο σε αυτήν τη σεζόν, με τον εκκεντρικό του χαρακτήρα να έρχεται ως φίλος του Bruce από τα παλιά (βλ. Arkham Asylum incident). Πίσω από τον Riddler και πίσω από τον John Doe φαίνεται να κρύβεται ένα μεγαλύτερο μυστήριο που δεν προλάβαμε να μάθουμε από το πρώτο επεισόδιο, όμως χτίζεται μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική απειλή.Τα γεγονότα του επεισοδίου θα σας οδηγήσουν να λύσετε κάποιους γρίφους του Riddler, να κοινωνικοποιηθείτε ως Bruce Wayne, να παλέψετε ως Batman και να χτίσετε τις σχέσεις γύρω σας με το νέο σύστημα των "Relationships". Οι σχέσεις πλέον βασίζονται σε μερικά interactions που θα έχετε με τους χαρακτήρες γύρω σας (συνήθως με κάποια απόφαση-κομβικό σημείο), τα οποία θα είναι και τα κριτήρια της στάσης του χαρακτήρα που έχετε απέναντί σας. Θα πείτε ψέματα στον Gordon; Θα "πάτε με τα νερά του John Doe"; Όλα θα παίξουν τον ρόλο τους, αλλά φοβόμαστε ότι δεν θα έχουν τον αντίκτυπο που θα θέλαμε. Κάποια σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς και τελικώς, οι μόνες αποφάσεις που παίζουν ρόλο είναι το αν θα αντιμετωπίσετε μια κατάσταση ως Batman ή ως Bruce Wayne. Και αυτό συμβαίνει επειδή αναγκαστικά θα βρεθείτε σε διαφορετικά περιβάλλοντα με διαφορετικούς χαρακτήρες.Αυτό που μας έκανε εντύπωση και δεν έχουμε συνηθίσει από τα παιχνίδια της Telltale, είναι ότι το The Enigma έχει αρχή, μέση και τέλος με διάρκεια πάνω από δύο ώρες (ενώ έχουμε συνηθίσει επεισόδια της 1 ώρας και κάτι). Φυσικά, δεν λείπουν και οι νέοι χαρακτήρες που δεν θα τους αναφέρουμε για να μείνει και κάτι ως έκπληξη. Η πορεία στήνει καλά το μυστήριο πίσω από την κοινότητα που αναφέρουν ο Joker και ο Riddler, ενώ συγκεκριμένα γεγονότα φαίνεται να είναι πολύ πιο σημαντικά απ' όσα έχετε δει σχεδόν σε ολόκληρη την πρώτη σεζόν. Ανυπομονούμε να δούμε τη συνέχεια και τον John Doe επιτέλους να σταματήσει να είναι εκκολαπτόμενος Joker.Μια μεγάλη βελτίωση της δεύτερης σεζόν έχει να κάνει με τις επιδόσεις του τίτλου. Πλέον το παιχνίδι είναι το τρίτο πάνω στην νέα έκδοση της μηχανής γραφικών της Telltale (μετά τα The Walking Dead: A New Frontier και το Marvel's Guardians of the Galaxy) και οι διαφορές σε σχέση με την πρώτη σεζόν είναι χαώδεις. Εκτός του υψηλότερου επιπέδου λεπτομέρειας, το σχεδόν άφαντο πλέον aliasing και την πιο πλούσια εικόνα, ευτυχώς δεν έχουμε καθόλου τα ενοχλητικά stutters που υπάρχουν ακόμα και μετά από updates στην πρώτη σεζόν με κάθε αλλαγή πλάνου. Οι σκηνές δράσης είναι ιδιαίτερα ομαλές, ενώ φαίνεται ότι έχουν δουλευτεί περαιτέρω και όλα τα animations.Στις μάχες βλέπουμε επίσης προσθήκες με κάθε κίνηση του Batman να μπαίνει σε παύση για να σας δώσει επιλογές σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους παλεύετε. Δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, αλλά είναι ευχάριστη έστω και αυτή η προσθήκη για να δείτε και μερικές νέες ωραίες σκηνές και να αυξηθεί και το replayability περαιτέρω. To Crowd Play που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα παιχνίδια της Telltale στο Batman: The Telltale Series. Να θυμίσουμε ότι σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε παρέα με φίλους σας, οι οποίοι θα παίξουν μέσω κινητού! Όποτε σας δίνεται η επιλογή για μια απόφαση εντός του τίτλου, οι παίκτες ψηφίζουν και το παιχνίδι κυλά με τη δημοφιλέστερη απάντηση. Τέλος, οι voice actors της πρώτης σεζόν επέστρεψαν, ενώ η ερμηνεία του John Doe παραμένει αδύναμη. Ίσως εξελιχθεί στην πορεία...To Batman: The Enemy Within – Episode 1: The Enigma είναι το καλύτερο ως τώρα επεισόδιο από τα 6 συνολικά Batman της Telltale. Οι λόγοι γι' αυτό πολλοί: ο εκπληκτικός Riddler και η μορφή αυτοτελούς επεισοδίου σίγουρα βοηθούν σε αυτό, όπως και οι βελτιώσεις στις επιλογές στην μάχη, το χτίσιμο των σχέσεων, αλλά και τα ιδιαίτερα βελτιωμένα γραφικά.Μακάρι να είχαμε μεγαλύτερο βάθος στο σύστημα αποφάσεων και ίσως μερικές ακόμα ιδέες για το gameplay. H Telltale έχει φτιάξει πάρα πολλά παιχνίδια ως τώρα και ίσως χρειάζεται μια σοβαρή ανανέωση στη συνταγή. Παρόλα αυτά, οι Batman fans και οι Telltale fans δεν πρέπει να το χάσουν.