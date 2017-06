Δείτε το ολοκαίνουργιο Need for Speed Payback!

To Need for Speed Payback αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου 2017 για PC, PlayStation 4 και Xbox One.



Πηγή: VG24.gr

H EA αποκάλυψε επίσημα τον επόμενο τίτλο της σειράς Need for Speed που θα φέρει τον τίτλο Payback. Μέσα από το trailer δίνεται έντονη έμφαση στην ιστορία του τίτλου που έλειπε από την προηγούμενη κυκλοφορία της σειράς μιας και εστίαζε πολύ περισσότερο στο online κομμάτι. Στο τιμόνι της ανάπτυξης βρίσκεται η Ghost Games και χαρακτηρίζεται ως action/driving στην επίσημη σελίδα του τίτλου.Με μια ομάδα να ενώνεται ξανά στο Fortune Valley, ο παίκτης καλείται να έρθει αντιμέτωπος με το The House, ένα καρτέλ που έχει στον έλεγχο του τα καζίνο, τους εγκληματίες και τους αστυνομικούς της πόλης.H εταιρεία έχει υποσχεθεί το βαθύτερο customization των αυτοκινήτων που έχουμε δει ως τώρα και επίσης δεν θα απαιτεί μόνιμη online σύνδεση, όπως ο προκάτοχός του (Need for Speed - 2015). Η EA προφανώς περιμένει την E3 2017, που θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες περίπου για να αποκαλύψει περισσότερα για τον τίτλο.