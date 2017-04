Δείτε το παιχνίδι της χρονιάς για τα BAFTA Awards

Δείτε την λίστα με τις υποψηφιότητες:

Δείτε τους νικητές της απονομής:

Best Game: Uncharted 4: A Thief’s End

Artistic Achievem ent: Inside.

Audio Achievement: The Last Guardian.

British Game: Overcooked.

Debut Game: Firewatch.

Evolving Game: Rocket League.

Family: Overcooked.

Game Design: Inside.

Game Innovation: That Dragon Cancer.

Mobile: Pokémon GO.

Multiplayer: Overwatch.

Music: Virginia.

Narrative: Inside.

Original Property: Inside.

Performer: Cissy Jones – Firewatch (Delilah)

esports Audience Award: Clash Royale.

BAFTA Ones To Watch Award: Among the Stones.

BAFTA Special Award: Brenda Romero

