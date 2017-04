Δωρεάν για μία εβδομάδα το The Elder Scrolls Online

Κανένας περιορισμός: Θα έχετε πρόσβαση σε ολόκληρο το βασικό παιχνίδι, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, με όποιον θέλετε και να χτίσετε τον χαρακτήρα σας όπως ακριβώς θέλετε.

Θα έχετε πρόσβαση σε ολόκληρο το βασικό παιχνίδι, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, με όποιον θέλετε και να χτίσετε τον χαρακτήρα σας όπως ακριβώς θέλετε. 500 Δωρεάν Crowns: Θα λάβετε δωρεάν νομίσματα για το παιχνίδι για να τα ξοδέψετε όπως θέλετε, σε στολές, κατοικίδια, χρήσιμα έγγραφα και άλλα.

Θα λάβετε δωρεάν νομίσματα για το παιχνίδι για να τα ξοδέψετε όπως θέλετε, σε στολές, κατοικίδια, χρήσιμα έγγραφα και άλλα. Διατήρηση Προόδου: Όλοι οι χαρακτήρες που θα χρησιμοποιήσετε, όλα τα αντικείμενα και η πρόοδός σας θα διατηρηθούν, ώστε να συνεχίσετε και μετά τη δωρεάν εβδομάδα, αν αγοράσετε το παιχνίδι.

Όλοι οι χαρακτήρες που θα χρησιμοποιήσετε, όλα τα αντικείμενα και η πρόοδός σας θα διατηρηθούν, ώστε να συνεχίσετε και μετά τη δωρεάν εβδομάδα, αν αγοράσετε το παιχνίδι. Έκπτωση: Κατά τη διάρκεια της δωρεάν εβδομάδας, αν θέλετε μπορείτε να αγοράσετε το παιχνίδι σε έκπτωση.

Η Bethesda ανακοίνωσε σήμερα την Free Play Week για το The Elder Scrolls Online που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Απριλίου για όλες τις εκδόσεις του παιχνιδιού (PlayStation 4, Xbox One, PC και Mac). Επτά ολόκληρες ημέρες για να περιηγηθείτε στο Tamriel, να αναπτύξετε τους χαρακτήρες σας και να ξετυλίξετε ακόμα μια επική ιστορία Elder Scrolls.To νέο τεράστιο κεφάλαιο, το The Elder Scrolls Online: Morrowind, θα έρθει στις 6 Ιουνίου, ενώ το παιχνίδι έχει λάβει πολλαπλά βραβεία ως καλύτερο παιχνίδι MMO για το 2016. Αυτή η εβδομάδα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους θέλουν να δουν περί τίνος πρόκειται.Όσον αφορά το Free Play Week, θα έχετε τα παρακάτω προνόμια:Βρείτε το παιχνίδι στο PlayStation Store, Xbox Store και Steam.