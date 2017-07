Δώρο έκπληξη με κάθε προ-παραγγελία του «Uncharted: Αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλο»!

Η νέα συναρπαστική περιπέτεια «Uncharted: Αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλο» θα κάνει την εμφάνισή της στα ράφια των καταστημάτων και στο PlayStation Store στις 23 Αυγούστου 2017 και κάθε προ-παραγγελία θα φέρνει μαζί και ένα δώρο έκπληξη: το αγαπημένο Jak & Daxter!Τώρα έχετε ακόμα έναν σημαντικό λόγο να είστε ανάμεσα στους πρώτους που θα εξασφαλίσουν τη νέα περιπέτεια της σειράς Uncharted, που θα είναι εξολοκλήρου μεταφρασμένη με ελληνικό μενού και υπότιτλους, αφού με κάθε προ-παραγγελία στο PS Store θα λάβετε χωρίς επιπλέον χρέωση, ένα ψηφιακό αντίτυπο του all time classic Jak & Daxter: The Precursor Legacy για το PS4.Το αγαπημένο Jak & Daxter επιστρέφει στο PS4 και θα είναι διαθέσιμο στις 22 Αυγούστου στο PS Store. Εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία να το αποκτήσεις και ακολουθήστε το ταξίδι του Jak και του έμπιστου βοηθού του Daxter που θα σας οδηγήσουν σε μία συναρπαστική gaming εμπειρία από τα παλιά. Η προσφορά ισχύει τόσο για online, αλλά και in stores αγορές.