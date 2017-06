E3 2017: Ubisoft - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Δείτε την παρουσίαση:

Ένα σχετικά καθιερωμένο πρόγραμμα ακολούθησε και η Ubisoft για φέτος, που απ' ό,τι φαίνεται είναι η χρονιά της απουσίας των εκπλήξεων. Οι εξαιρέσεις ελάχιστες. Και αναφερόμαστε φυσικά στο Beyond Good & Evil 2, έναν τίτλο που περιμένει η gaming κοινότητα πολλά χρόνια πλέον. Η Ubisoft έχει καθιερώσει την παρουσίαση μιας έκπληξης για το τέλος. Αυτήν τη φορά ήταν το BG&E2 του Ancel. Πέρα από ένα cinematic trailer, το οποίο λατρέψαμε, δυστυχώς για μία ακόμα φορά δεν είχαμε καμία πληροφορία για το παιχνίδι. Οπότε, στην ουσία, επιστρέψαμε εκεί που ήμασταν: στην άγνοια.Κατά τ' άλλα η Ubisoft ήταν πιο τυπική απ' όσο θα θέλαμε, αφού παρουσίασε ακριβώς αυτά που είχε πει: ένα ακόμα τρέιλερ για το Assassin's Creed Origins (μαζί με μια άβολη στιγμή, που προσπάθησαν να μας δείξουν off-screen gameplay από monitor), ένα trailer για το South Park: The Fractured but Whole, gameplay του Far Cry 5 και πρώτη εικόνα από το The Crew 2. Κατά τ' άλλα, είχε 1-2 μικρότερους τίτλους, που δεν καταλάβαμε επ' ακριβώς περί τίνος πρόκειται, μια νέα IP, που είναι οι ναυμαχίες του Black Flag σε ξεχωριστό παιχνίδι με online δυνατότητες και ένα πολύ συμπαθητικό crossover του Mario με τα Rabbids, που παίζεται όπως το XCOM. Δεν ήταν η καλύτερή της εμφάνιση, δεν ήταν και η χειρότερή της. Φυσικά ανυπομονούμε για τα παιχνίδια της, αλλά αυτή η E3 χρειάζεται εκπλήξεις...Οι φήμες για τον συγκεκριμένο τίτλο έχουν φουντώσει εδώ και αρκετό καιρό με αυτές να θέλουν τη Ubisoft και τη Nintendo να συνεργάζονται σε έναν crossover τίτλο μεταξύ των κόσμων των Rabbids και της γνωστής σε όλους μασκότ της Nintendo Mario. Στην παρουσίαση της Ubisoft στην E3 2017 σε μια απρόβλεπτη κίνηση το παιχνίδι ανακοινώθηκε επίσημα με τον Shinjeru Miyamoto να δίνει το παρών στη σκηνή.Πρόκειται για έναν tactical adventure τίτλο που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το Nintendo Switch στις 29 Αυγούστου 2017.Στην E3 2017 η Ubisoft ανακοίνωσε το νέο της πρωτοποριακό τίτλο Skull & Bones. Το παιχνίδι ως ιδέα βασίστηκε πάνω στις ναυμαχίες του Assassin's Creed 4: Black Flag ώστε να φέρει στο κοινό ένα εντελώς νέο τίτλο. Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα στον Ινδικό Ωκεανό και επιτρέπει μεταξύ φίλων να συνεργαστούν ή να έρθουν αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον σε διαδικτυακές ναυμαχίες.Το Skull & Bones θα κυκλοφορήσει για PC, PlayStation 4 και Xbox One το Φθινόπωρο του 2018.H Ubisoft αποκάλυψε το The Crew 2, στο οποίο για μία ακόμα φορά θα λάβετε μέρος σε online open world αγώνες σε έναν τεράστιο κόσμο. Ένα σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί το παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο είναι ότι πλέον δεν θα έχετε μόνο αυτοκίνητα στη διάθεσή σας, αλλά βάρκες, αεροπλάνα, ελικόπτερα και άλλα. Σύντομα, θα ανοίξουν οι αιτήσεις για την Beta του παιχνιδιού. Το The Crew 2 θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 4, Xbox One και PC στις αρχές του 2018.Μετά την ολοκλήρωση του πιο πρόσφατου Splinter Cell, η Ubisoft Toronto εστίασε αποκλειστικά στην δημιουργία ενός νέου καινοτόμου παιχνιδιού με τον τίτλο Starlink: Battle for Atlas. Ο τίτλος χρησιμοποιεί την μηχανή γραφικών του The Division, Snowdrop, και η καινοτομία του βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο ο παίχτης χειρίζεται το παιχνίδι μιας και αυτός γίνεται με την προσαρμογή ενός μικρού διαστημοπλοίου στο ίδιο το χειριστήριο.Με το The Fractured But Whole να αναμένεται στις 17 Οκτώβρη, η Ubisoft κατά την διάρκεια της παρουσίασης τύπου στην E3 ανακοίνωσε την κυκλοφορία του South Park: Phone Destroyer. Το South Park: Phone Destroyer θα γίνει διαθέσιμο στα τέλη του 2017 για iOS και Android συσκευές, φέρνοντας μάχες με μπόλικη καφρίλα.Οι φήμες από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς είχαν ήδη ξεκινήσει να μιλάνε για μια επικείμενη ανακοίνωση της ύπαρξης του αναμενόμενου από όλη την gaming κοινότητα Beyond Good & Evil 2, ενός παιχνιδιού που βρισκόταν θεωρητικά υπό ανάπτυξη από τις αρχές του 2008.Αυτό που έγινε για την ώρα γνωστό είναι ο τίτλος λαμβάνει χώρα πριν από την γέννηση της πρωταγωνίστριας του πρώτου παιχνιδιού. Δεν έχουμε για την ώρα κάτι νεώτερο ούτε γνωρίζουμε τις πλατφόρμες αλλά και την ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού.Πριν μερικές ημέρες η Ubisoft αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο Far Cry 5 με επίσημη ανακοίνωση, όπου μας έδειξαν το μέρος που θα εκτυλίσσεται το νέο παιχνίδι: στις ΗΠΑ. Στον νέο FPS open-world τίτλο έρχεστε αντιμέτωποι με μια αίρεση, που τυχαίνει να είναι και βαρέως οπλισμένη και ονομάζεται "The Project at Eden's gate".Η βάση τους είναι στην Hope County, Montana, όπου εκτυλίσσεται και το Far Cry 5 σε μοντέρνα εποχή. To παιχνίδι σας βάζει στο ρόλο ενός αρχάριου αστυνομικού και θα πρέπει να βοηθήσετε τους πολίτες να ελευθερωθούν από την καταδυνάστευση της θρησκευτικής σέκτας. Το Far Cry 5 θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 4, Xbox One και PC στις 27 Φεβρουαρίου 2018.Έπειτα από την εκτενή παρουσίαση του παιχνιδιού στην press conference της Microsoft, έρχεται νέο trailer από την παρουσίαση της Ubisoft.